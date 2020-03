Sportveranstaltung in Wengen – Lauberhorn Run soll stattfinden Die Organisatoren der Laufveranstaltung zeigen sich optimistisch, die Vorgaben der Behörden bezüglich des Coronavirus zu erfüllen.

Diese Läuferin beim Lauberhorn Run wäre bereits letztes Jahr für das Coronavirus vorbereitet gewesen. Foto: PD

«Das weltweit aktuelle Thema um das Coronavirus geht auch am Lauberhorn Run nicht spurlos vorbei», heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren. Die Behörden hätten diverse Auflagen in Bezug auf die Durchführung von Veranstaltungen erlassen. Rolf Wegmüller, OK-Präsident des Lauberhorn Run, zeigt sich zuversichtlich. «Wir können die momentanen Auflagen der Behörden einhalten. Die Sicherheit und die Gesundheit der Läufer sowie aller Beteiligten hat oberste Priorität, und wir werden alles daransetzen, diese zu gewährleisten», wird er zitiert. «Falls sich die Situation dennoch verschlimmert und die Veranstaltung abgesagt werden müsste, wird den bereits angemeldeten Teilnehmern das einbezahlte Startgeld zurückerstattet», heisst es in der Mitteilung.

Startzeit wurde verschoben

Der Lauberhorn Run 2020 wird demnach wie in den vorangehenden Jahren auf der originalen Lauberhorn-Abfahrtspiste ausgetragen. Und zwar von unten nach oben und auf Schnee. Das Material wählt jeder Läufer selbst. Neu können Zuschauer und Begleiter ohne Wintersportausrüstung in die Zielzone auf dem Lauberhorn fahren. «Ausserdem wurde die Startzeit um eine Viertelstunde auf 10.45 Uhr verschoben, um dem Zuschauer bessere Anschlüsse zur Wengernalp und zum Lauberhorn zu bieten», schreiben die Organisatoren.

Wie im vergangenen Jahr werde es auch diesmal eine Sprintwertung geben. «Dieses Jahr wird der Royal-Sprint mit zwei Tausendernoten 110 Meter nach der Startlinie und über dem Starthang installiert. Neu gibt es auch eine Tausendernote für die schnellste Dame.»

Titelverteidiger wieder am Start

Der Adelbodner Jonathan Schmid, dreimaliger Gewinner des Lauberhorn Run, wird auch dieses Jahr wiederum am Start stehen. In 38 Minuten und 54 Sekunden stellte Schmid letztes Jahr einen neuen Streckenrekord auf.

( pd/jez )