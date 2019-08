«Das Kind sollte ohne Mami oder Papi auskommen»

Mit dem Wechsel vom Chindsgi in die Schule fängt zurzeit für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt an. Neue Eindrücke, neue Lehrpersonen, neue Gspänli, und häufig ist auch der Schulweg nicht mehr derselbe: Das alles ist eine grosse Herausforderung. Aber nicht nur die Erstklässler und Erstklässlerinnen, auch ihre Eltern sind möglicherweise etwas nervös oder unsicher: Wird sich das Kind in der Schule zurechtfinden? Wie können wir es als Eltern in den ersten Wochen unterstützen? Die wichtigsten Fragen dazu beantwortet Theresa Zeller, 59, die seit 30 Jahren als Primarlehrerin tätig und Mutter von zwei Kindern ist.