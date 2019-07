Dieses Rössli geht viral

Trend Hobby-Horsing



Nicht ganz so raffiniert, aber immer noch tierisch anstrengend ist eine Fun-Sportart, die ihren Ursprung in Finnland hat und seit ein paar Jahren auch in der Schweiz praktiziert wird: Das Hobby-Horsing. Vorwiegend junge Mädchen ahmen dabei Reitturniere nach, und zwar so, dass sie selbst – also statt des Rosses – Dressur- und Springreiten machen. Ihr Markenzeichen sind dabei selbst gebastelte Steckenpferde, die sie sich während des Reitparcours zwischen die Beine klemmen. In Finnland ist Hobby-Horsing durchaus populär, seit acht Jahren werden sogar Meisterschaften durchgeführt, dieses Jahr mit über 400 Teilnehmenden.