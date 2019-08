470 Milliliter Karma à 2.95

Bei Coop gibts das Ganze als «Mint meets Ginger» – in der Reihe «Karma», versteht sich. 2.95 Franken für 470 Milliliter (zu viel des Guten wär ja auch wieder nicht gut). Und ohne Bio-Prüfsiegel, dafür, leider, mit beigemischtem Zitronensaftkonzentrat. Bei der Migros heisst die blöterlifreie Chose «Tasty Water Ingwer-Minze» und ist noch puristischer: Wasser, Ingwer (3%), Pfefferminze (1%). Sonst nichts. Die 500 Milliliter der «Daily»-Serie kosten 2.90 Franken .

Der Konsument will zwar immer noch konsumieren, aber am liebsten auf scheinbarem Nullniveau.

Beide Lebensmittelriesen haben es superschnell kapiert: Der Konsument will zwar noch immer konsumieren, aber eigentlich am liebsten auf scheinbarem Nullniveau. Er will also korrekten Genuss mit null Kalorien, null Zusätzen – und null Reue. Frisches und Reines, Luft und Liebe in einer PET-Flasche. Die Faustregel vieler Gesundheitsjünger heute lautet: Mehr als fünf Zutaten in einem Lebensmittel sind ein No-go. Drum panschen schlaue Produzenten weniger hinein und verlangen umso mehr dafür.

Das funktioniert; auch bei mir. Und wer so etwas kauft – wahlweise eine «dumme» oder eine «dekadente» Entscheidung, wie mein Gatte findet –, der gehört auch zu jener Spezies, die oft störend vor dem Ladenregal herumsteht, um das Kleingedruckte auf dem Produkt wirklich ganz genau zu lesen.