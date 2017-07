Alles Käse!

Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man, aber erst die zweite Maus bekommt den Käse. Die Maus, das soll in unserem Falle der Vegetarier sein. Jahrelang musste sich dieser am Grillfest mit verkohlten Zucchettistreifen, gefüllten Champignons – oder der schlimmsten Variante: Cornatur! – zufrieden geben.

Wer Glück oder sehr nette Gastgeber hatte, bekam bereits vor zehn Jahren etwas Paniertes, das innen weiss war, doch das war dann meistens ausgemachter Käse. Denn die frühen Grillkäsevarianten schmeckten nach nichts.Das tun sie heute auch noch teilweise, und doch hat sich etwas geändert. Die Auswahl an Grill­käse hat sich vervielfacht. Das unfreiwillige Warten der Vegetarier hat sich gelohnt.

Vielkäsehoch: Die Auswahl an Grillkäse ist diesen Somer so gross wie nie. Bild: Nicole Philipp

Sowohl Migros als auch Coop erklären auf Anfrage, die Grillkäse erfreuten sich wachsender Beliebtheit. In den letzten Jahren, so die Medienstellen der Grossverteiler, sei die Nachfrage nach Grillkäse – nature, mariniert oder paniert – angestiegen, und darauf habe man reagiert. Coop führt 31 (!) Produkte im Sortiment, die als Grillkäse durchgehen.

Konkurrent Migros erklärt, dass national zwar nur sechs verschiede Käse angeboten werden, wobei die einzelnen Migros-Genossenschaften ein breites regionales Sortiment führen würden, das sich je nach Region unterscheide. «Über die letzten zwei, drei Jahre sehen wir eine verstärkte Nachfrage, teilweise mit zweistelligem Wachstum.» (Migros)

Aber warum? Der Versuch einer Erklärung:

Die fleischlosen Grillalternativen seien sowohl bei Vegetariern als auch Flexitariern beliebt, vermutet Coop. Weil Grillkäse sich als eine «interessante Ergänzung zu Fleisch und Gemüse» hervortue. Tatsächlich ist ein Grillkäse eine eigene Mahlzeit, wer ein oder zwei Stück gegessen hat, mag nicht noch eine Wurst nachschieben.

Denn: Grillkäse ist sehr sättigend. Kalorien hat er genug, Fett auch. Im Vergleich liegen etwa eine Original St. Galler Olma-Bratwurst mit dem «Grill- & Bratkäse» Taverna aus der Migros fast gleichauf, zumindest, was die Kalorien betrifft. 261 Kilokalorien (Bratwurst) gegen 245 (Käse).

Der Käse kommt in einer 250-Gramm-Packung, und das ist ungefähr das, was schätzungsweise ein Durchschnittsesser verputzen kann, ohne Bauchweh zu bekommen. Auch beim Fett schenken sich Bratwurst und Käse nicht viel: 23 Gramm zu 19 (wen die Eiweisszahlen interessieren: 12 g für die Bratwurst, 17 g für unseren Grillkäse).

Natürlich ist Käse grillieren nichts Neues. Bewohner ums Mittelmeer, allen voran die Zy­prioten, legen schon seit Jahrhunderten ihren Käse auf den Grill. Halloumi, ein halbfester Käse ursprünglich aus Schafmilch (heute auch aus Ziegen- oder Kuhmilch) schmilzt kaum und eignet sich deshalb wie kein anderer, auf dem Rost grilliert zu werden. Sowohl Migros als auch Coop verkaufen Halloumi, beide gaukeln Zypernseligkeit vor. Wobei etwa der erwähnte Taverna in Dänemark hergestellt wird.

Wer in der Deutschschweiz lebt, wirft den Grill während des Sommers durchschnittlich 22-mal an, wie eine Studie von Coop herausgefunden hat (21-mal sind es in der Westschweiz, 13-mal im Tessin). Oder anders: In der Schweiz leben viele Grillfans, bei denen es manchmal (nach Feierabend zum Beispiel) schnell gehen muss.

Eine Wurst gibt nichts zu tun, klar, aber ein schon vormarinierter Grillkäse eben auch nicht. Kurz: Man spart Zeit (die man eventuell dazu nutzen kann, doch noch einen Salat anzurichten)! In der Romandie, dies nur nebenbei, grilliert man lieber Spiessli. Auch das will die Studie herausgefunden haben.

Spiessli sind ja so was wie die Spassmacher beim Grillieren. Schon die Zubereitung: Man steckt auf, was man gerne essen möchte. Am besten funktioniert das mit einem Halloumi nature. So fallen Zusatzstoffe (aus Marinaden oder Panaden) weg, und man kann selber steuern, wie der Käse schmecken soll. Statt einer selbst gemachten Marinade (Öl, Zitronensaft, Knoblauch, Kräuter, Salz und Pfeffer) kann man die Käsestücklein auch einfach nur mit Öl bepinseln und zum Beispiel Kräuterblätter «einschneiden».

Die Kombination von Aluminium mit salzigen und säurehaltigen Lebensmitteln, also zum Beispiel Marinaden, die auf einem Grill erhitzt wird, ist nicht ideal: Das Metall gelangt ins Essen. Das bedeutet, man legt auch Käse besser direkt auf den Rost, als ihn in einer Aluschale verschwinden zu lassen. Kein Problem: Der Grillkäse hält einiges, auch mal eine Flamme, aus.

Den Käse heiss essen. Sonst wird er gummiartig. Und fängt beim Kauen an zu quietschen. Was zwar ganz lustig sein kann, wenn man sichs recht überlegt.

Zwar gab es schon Rückrufaktionen von Grillkäse (konkret eine grosse vor zwei Jahren), doch in der Regel sind Halloumi und Co. sehr lange haltbar, vakuumiert und deshalb weniger anfällig auf gastronomische Gefahren in einem Hitzesommer.

Noch eine schöne Redensart: Käse verschliesst den Magen, heisst es, und theoretisch ist nach dem Genuss von Grillkäse also gar kein Dessert mehr nötig. Theoretisch. (Berner Zeitung)