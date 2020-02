Der Champion im Test: Die Nationalmayonnaise

Manchmal denken wir an einen Apérohit der Siebzigerjahre zurück – russische Eier. Dabei handelte es sich im Grunde um hartgekochte Eier mit Mayonnaise und Kräutern, Kaviar, falls vorhanden. Sie sind heute von den Buffets verschwunden, doch so schlecht, sind wir ehrlich, haben die gar nicht geschmeckt. Dafür ist es üblich geworden, auch in der Schweiz nachzufragen, ob man zu Pommes frites lieber Ketchup oder etwa Mayo hätte – und manchmal entscheiden auch wir uns für Letzteres.