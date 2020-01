Vorkämpfer für die weltweite Veganer-Gemeinde

Es begann mit einer Entlassung und endete, vorläufig, mit einem Sieg für die englischen Veganer. Zu verdanken haben sie das Jordi Casamitjana, einem Zoologen, der bis unlängst bei der League Against Cruel Sports als Leiter Forschung und Politik angestellt war. In dieser Funktion machte der 54-Jährige 2018 eine schockierende Entdeckung: Der Pensionsfonds seines Arbeitgebers investierte in Firmen, die Tierversuche machen.