15 Jahre lang wie Dreck behandelt

«Sorry», sagte ihr Mann, wenn er sie angerempelt hatte und sie gestürzt war, «du bist halt zu dick, an dir kommt man ja nicht vorbei.» Wenn er sie in den Rücken gestossen hatte und sie hinfiel: «Du bist so dumm, du kannst nicht einmal geradeaus gehen.» Wenn sie am Herd stand und er ihr die Türe des Küchenschränkleins an den Kopf knallte: «Musst du immer im Weg stehen, Totsch.»