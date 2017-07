Auf Pilgerreise wie anno 1517

Wenn Andrea Reber in der Stadt unterwegs ist, zückt sie schon einmal ihr Smartphone. Telefoniert kurz mit einer Kollegin oder checkt ihre Mails. Auch im Beruf als Heilpädagogin, wo sie sich um Kinder mit Lernschwierigkeiten kümmert, arbeitet sie immer mal wieder mit dem Computer.

Andrea Reber ist aber kein Digital-Junkie, der ständig aufs Handy starren muss. Sie ist eine ganz normale junge Berufsfrau, die im ganz normalen Alltag einfach nicht mehr um die modernen Kommunikationsmittel herumkommt.

Ein «Stadtkind»

Damit ist ab Montag Schluss. Dann startet die Stadtbernerin mit drei weiteren Schweizerinnen und Schweizern zu einer zweiwöchigen Pilgerwanderung durch die Nordwestschweiz, einem Projekt von Radio SRF und «Schweiz aktuell» (siehe Kasten). Man schreibt das Jahr 1517. Statt Handy und Computer sind handwerkliches Geschick und praktische Intelligenz gefragt. Wo überqueren wir am besten diesen Bach? Wie kommen wir zu etwas Essbarem? Und wo bekommen wir diese Nacht ein Dach über dem Kopf?

Obwohl sich Andrea Reber selbst als «Stadtkind» bezeichnet und mit ihrer zierlichen Figur auch so aussieht, sind ihr solche Fragen nicht fremd. Sie hält sich am liebsten draussen in der Natur auf, geht gerne wandern und in die Berge. Dort fühlt sie sich wohl und frei. Kommt hinzu, dass sie keine Scheu hat vor Unbekanntem. «Ich probiere immer wieder gerne einmal etwas Neues aus», sagt die 36-jährige Pädagogin.

Wie damals vor Jahren, als sie in Afrika an einem Schulprojekt mitwirkte; oder 2009, als sie einen Sommer in einer SAC-Hütte als Helferin verbrachte. Und dann all ihre zahlreichen Reisen als Rucksacktouristin durch die halbe Welt.

Ein Bauchentscheid

So verwundert es nicht, dass ihr im Februar beim Morgenkaffee ein Inserat in ihrer Tageszeitung ins Auge springt: Radio SRF 1 und «Schweiz aktuell» suchen Einzelpersonen, die ins spätmittelalterliche Leben eintauchen und auf eine Pilgerreise durch die Nordwestschweiz gehen möchten.

Tönt spannend, denkt Andrea Reber. Und meldet sich «aus dem Bauch heraus» an, wie sie erzählt. Erst nach diesem spontanen Entschluss kriechen manchmal leise Zweifel in ihr hoch. Eigentlich sucht sie ja gar nicht unbedingt die Öffentlichkeit. Und eigentlich sind ihr all die Reality-TV-Shows, wie sie sie von den deutschen Privatsendern flüchtig kennt, nicht wirklich sympathisch.

Will ich das also wirklich?, fragt sie sich manchmal. «Doch ich habe grosses Vertrauen ins Schweizer Radio und Fernsehen», sagt sie bestimmt, als wolle sie ihre Selbstzweifel verscheuchen.

Feuermachen und Liegestütze

Ihre Zweifel verfliegen beim Casting im Frühling: Von den rund 250 Bewerberinnen und Bewerbern sind dort noch 32 dabei. Auf Schloss Neu-Bechburg oberhalb von Oensingen SO müssen sie in Viererteams auf Postensuche, ein Feuer machen und ihre Fitness mit zwanzig Liegestützen beweisen.

Bei dieser von SRF organisierten Auslese schnuppert die eher zurückhaltend und scheu wirkende Bernerin auch erstmals an der Medienwelt. Und ist positiv überrascht: «Die wollen dich ja nicht blossstellen, sondern unterstützen und ins beste Licht rücken.»

Dass Andrea Reber auch diese letzte Hürde nimmt, wundert sie freilich noch heute. «Ich denke, es war auch viel Glück und Zufall dabei.»

2017: Andrea Reber checkt ihr Handy. Bild: Beat Mathys

Seitdem feststeht, dass sie zu den vier auserwählten Pilgern gehört, hat die alleinstehende Bernerin ihr Wanderpensum erhöht. Immerhin gilt es, auf der zweiwöchigen Pilgerreise 25 bis 30 Kilometer pro Tag zurückzulegen – und das mit vielen Unwägbarkeiten und Kleidern, die die heute dünnhäutigen Menschen kitzeln, kratzen und gehörig schwitzen lassen.

Während andere Mitglieder der Gruppe die entbehrungsreiche Pilgerreise auch als religiöses Erlebnis sehen mögen, ist sie für Andrea Reber vor allem eine spannende Selbsterfahrung und ein soziales Experiment. Sie ist sich indes fast sicher, dass die Fünfergruppe gut funktioniert.

Nur etwas macht ihr ein bisschen Sorgen. Dass sie während der mittelalterlichen Pilgerreise auf Schoggi, Glace und Co. verzichten muss. «Aber 14 Tage werde ich das wohl noch aushalten», sagt sie tapfer. (Berner Zeitung)