Am Steuer der Seepolizei

Da kam Rubin ein Aufruf in dieser Zeitung für die Rubrik «Wünsch dir was» gelegen. «Mitten in der Nacht realisierte ich, dass ich auf diesem Weg meinen Wunsch erfüllen könnte», erinnert er sich. Einige Mails und Telefonate später war es dann so weit. Andreas Handschin, Fachstellenleiter Seepolizei Süd der Kantonspolizei Bern, empfängt Peter Rubin am Stützpunkt Güetital in Faulensee.

Bevor Handschin seinen Gast durch die Räume führt, wühlt dieser in seiner Mappe, zückt Bootsführerschein, Tauchlogbuch – und stellt seine Motivation für den Besuch klar: «Als ehemaliger Taucher und Wassermann im Sternzeichen will ich wissen, wie das hier läuft. Die Ausrüstung und die Arbeit interessieren mich.»

Entspannte Kontrollen

Erste Antworten erhält Rubin im Büro der Seepolizei. Anhand eines Posters mit vielen kleinen Bildern von Einsätzen erklärt Handschin die Aufgaben der Seepolizei. «Menschenleben retten ist unser oberstes Gebot.» Das heisst etwa: Vermisste suchen im Wasser, Menschen auf Schiffen aus Notlagen befreien.

Zudem patrouillieren die Polizisten mit ihren Booten auf dem See und kontrollieren, ob die Leute die Vorschriften einhalten. «Die Kontrollen auf dem See laufen häufig entspannter ab als jene auf der Strasse. Die Wertschätzung der Leute der Polizei gegenüber ist höher. Wir werden eher als Retter denn als Bussenverteiler wahrgenommen», sagt Andreas Handschin.

Er spricht aus Erfahrung. Wie alle Seepolizisten absolvierte er zuerst die Polizeischule und arbeitete auf einem Posten. Seit zehn Jahren ist der 46-Jährige bei der Seepolizei. Leser Peter Rubin will wissen, wie es um die medizinische Ausbildung der Seepolizisten stehe. Jedes Jahr würden sie Kurse machen, erklärt ihm Handschin. Zudem besuchten sie regelmässig Trainings, seien punkto medizinischer Ausbildung bestens aufgestellt.