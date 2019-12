Ausgezeichnete Spiele

Doppelnennungen neutralisieren sich allerdings gegenseitig. Da kann etwas taktiert werden und wird das nötige Glück benötigt. Der Uneingeweihte versucht, den gesuchten Begriff aus den diversen Hinweisen abzuleiten, was oft nicht ganz einfach ist. Sammelt die Gruppe in mehreren Runden genügend Punkte, gewinnen alle. Ein wirklich hübsches Spielerlebnis für Jung und Alt.

«Flügelschlag» von Elizabeth Hargrave, 1–5 Spieler ab 10 Jahren, 40–75 Minuten, 57 Fr., Feuerland.

Dasselbe gilt auch für «Flügelschlag», das «Kennerspiel des Jahres». Dabei handelt es sich um eine Nebenkategorie, die seit 2011 vergeben wird. Eine Vielzahl wunderschöner Vogelkarten wird ausgelegt. Je nach den jeweiligen Sondereigenschaften der Vögel ergeben sich unterschiedliche Vorteile.

Leider unterbricht das Studium der Vogelkarten den Spielfluss. Zudem muss stets das Beste aus der gerade aktuellen Kartenauswahl gemacht werden. Eine taktische Planung ist daher kaum möglich. Dennoch sorgt die liebevolle Gestaltung des Ganzen insgesamt für ein tolles Spielerlebnis.

«L.A.M.A» von Reiner Knizia, 2–6 Spieler ab 8 Jahren, 20 Minuten, 14 Fr., Amigo.

Ein Kandidat für das «Spiel des Jahres» war auch «L.A.M.A.», was für «Leg alle Minuspunkte ab» steht. Es wurde aber glücklicherweise nicht gewählt, das Spiel ist schlicht zu simpel und zu schematisch. Alle legen reihum Zahlenkarten ab. Nur gleiche oder nächsthöhere Werte sind erlaubt.

Wer nicht weiterspielen kann, zieht entweder eine neue Karte oder steigt aus. Spielt niemand mehr weiter, gibt es Strafchips für die Zahlen der restlichen Handkarten. Wer alle Karten los wird, darf einen Chip zurückgeben. Das ist bereits alles und höchstens für Leute mit wenig Spielerfahrung unterhaltsam.

«Blöde Kuh» von Florian Racky, 3–6 Spieler ab 8 Jahren, 15–25 Minuten, 17 Fr., Drei Hasen in der Abendsonne.

Der Verein Spiel des Jahres, der seit vierzig Jahren Spiele auszeichnet, übersieht auch immer wieder echte Perlen. Völlig übergangen wurde etwa «Blöde Kuh». Durch Ablegen passender Tierkarten wandern die dazugehörenden Strafkarten um den Tisch herum. Wer sie zuletzt vor sich hat, erhält Minuspunkte, gleich wie der Spieler mit den meisten Handkarten. Da kann richtig taktiert werden. Lege ich Karten ab oder nehme ich auf, um Passende zu erhalten? Und reicht die Zeit dafür, sie dann auch wieder loszuwerden? Ein Geheimtipp für alle, die lockere und trotzdem knifflige Spiele mögen.

«Texas Showdown» von Mark Major, 3–6 Spieler ab 10 Jahren, 30 Minuten, 12 Fr., Amigo.

Das gilt auch für «Texas Showdown», ein Stichspiel der besonderen Art. Trumpf ist stets jene Farbe, die am häufigsten ausliegt. Stiche zählen dabei minus und sind daher unerwünscht. Hohe Zahlenkarten können nur ausgelegt werden, wenn ihre Farbe nicht die häufigste der Runde ist. Aber wann genau kommt dieser Moment?

Das Ganze passt am besten in grosse Runden und sorgt für ziemlichen Wirbel. Ein ständiges Abwägen von Angriff und eigener Schadenminimierung, ein wirklich cleveres Kartenspiel mit einigen Kniffen und Aktionsmöglichkeiten. Da kommt niemand ungeschoren davon. Eine wahre Wildwest-Schiesserei mit ganz neuen Mitteln.

«Sherlock» von Josep Izquierdo und Marti Lucas, 1–8 Spieler ab 12 Jahren, 60 Minuten, 9 Fr., Abacus.

Viel Grips ist bei «Sherlock» nötig, einer Krimireihe in Spielkartenform. Gemeinsam gilt es ein Verbrechen zu lösen. Zu Beginn hat niemand den Überblick. Reihum werden dann Karten ausgespielt oder abgeworfen, die Licht ins Dunkel bringen.

Fortlaufend gilt es zu überlegen, wie die Geschichte abgelaufen sein könnte und warum. Helfen die gelegten Karten, das Rätsel zu knacken, oder informieren sie über Nebensächlichkeiten? Entscheidend ist, möglichst wenige, aber die richtigen Karten zu behalten und den Rest abzuwerfen. Am Ende folgen die Auflösung des Rätsels, eine Bewertung der Gruppenleistung und gelegentlich auch ein Aha-Erlebnis.

«Paper Tales» von Masato Uesugi, 2–5 Spieler ab 10 Jahren, 30–45 Minuten, 42 Fr., Frosted Games.

Endgültig im Bereich der Kennerspiele ist «Paper Tales» angesiedelt. Alle Spieler erhalten ein identisches Set von Gebäudekarten und dazu ein paar Einheitenkarten. Daraus werden ein Königreich gelegt und die Nachbarn bekämpft. Wichtig ist dabei auch die Interaktion der Karten. Die gilt es geschickt zu nutzen.

Allerdings altern Einheitenkarten und fallen bald wieder weg. Ein ganz besonderes Spielelement, das gutes Timing verlangt. Keine Partie verläuft gleich wie die andere. Umso interessanter ist dafür das Spiel. Und das trotz einfachen Abläufen. Eine tolle Herausforderung für Kenner und Könner. Und ein echter Knüller im Bereich der mittellangen Optimierungsspiele.

«Newton» von Nestore Mangone und Simone Luciani, 1–4 Spieler ab 12 Jahren, 90 Minuten, 59 Fr., Cranio.

Der Erwerb von Wissen war im 18. Jahrhundert eine Herausforderung. Weite Reisen und andere Mühen waren nötig. Das gilt auch für «Newton», ein trickreiches Karten- und Brettspiel, bei dem die Aktionen stärker werden, je öfter sie in einer Runde zum Einsatz kommen.

Allerdings müsste auch noch ganz anderes getan werden. Und alles ist miteinander verbunden und wirklich anspruchsvoll zu koordinieren. Das gelingt nur wirklichen Strategen und Optimierungskünstlern, die dafür voll auf ihre Kosten kommen. Ein Spiel, das erlernt werden muss. Und dafür dann immer wieder gespielt werden will.

«Detective» von Trzewiczek, Rymer und Jakub Lapot, 1–5 Spieler ab 16 Jahren, 120–180 Minuten, 50 Fr., Portal Games.

In «Detective» sind wir Ermittler, die gemeinsam einen Fall klären müssen. Allerdings lösen wir nicht einfach Rätsel, sondern entscheiden laufend, was getan und was unterlassen werden soll. Und das ist unglaublich spannend. Uns steht nämlich nur eine begrenzte Spielzeit zur Verfügung. Fehlschläge und Umwege sind daher fatal. Dabei gibt es haufenweise Spuren und Infos, die weiterverfolgt werden könnten.

In keinem Buch oder Film steckt man derart in der Haut der Ermittler. Das sorgt für Spielerlebnisse, die man nie mehr vergisst. Eine unglaubliche Erfahrung, nicht nur für Krimifans. In der Schachtel steckt ein erster Fall mit fünf zusammenhängenden Kapiteln. Sie fesseln viele Stunden. Ausserdem gibt es bereits eine Fortsetzung. Es müssten dringend weitere folgen.

Seit zehn Jahren arbeitet Matthias Flückiger im Berner Spieleladen «Drachenäscht». Im Podcast «Rede wi druckt» auf unserer Website verrät er seine ultimativen Tipps für die Festtage.