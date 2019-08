Das Rätsel der sichtbaren Mini-Socken

Sie heissen Füsslinge. Das ist kein schöner Name, und das ist unfair, denn es handelt sich um eine grandiose Erfindung bei diesen Socken ohne Schaft, die an der Ferse mit einer Silikonkante versehen sind, auf dass sie trotz ihrer Winzigkeit an Ort und Stelle bleiben. Und just darum geht es: dass sie komplett im Schuh drin verschwinden, damit der Eindruck entsteht, man stecke barfuss in selbigem.