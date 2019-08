Diese unappetitliche Vorliebe für junge Mädchen

Sein Privatflugzeug trug den Übernamen «Lolita Express». Darin wurden junge Mädchen, 13-, 14-, 15- jährig, oft trugen sie Zahnspangen, dorthin spediert, wo sich Jeffrey Epstein gerade aufhielt. Dass es sich um Minderjährige gehandelt habe, sagte einer, der die Fracht am Zielort jeweils in Empfang nahm, sei offensichtlich gewesen: Sie hätten sich am liebsten mit Cornflakes verpflegt und literweise Milch getrunken. Waren ihre Brüste trotzdem zu gross, schickte Epstein sie weg, sie bräuchten nicht mehr wiederzukommen.