«Ich wollte beweisen, dass ich mit 40 noch nicht langweilig bin»

Frau Druckerman, Ihr Mann hat sich zum 40. Geburtstag einen Dreier gewünscht, mit Ihnen und einer anderen Frau. Waren Sie schockiert? Pamela Druckerman: Ja, aber nicht wegen meines Mannes. Ein Dreier mit zwei Frauen ist eine gängige männliche Fantasie. Ich war eher über mich selbst überrascht, dass ich dem zustimmte.

Waren Sie neugierig, oder wollten Sie Ihrem Mann einfach einen Gefallen tun? Ich glaube, ich wollte mir damit ein Stück weit beweisen, dass ich mit 40 noch nicht langweilig bin. Ausserdem kann ich als Journalistin keiner Deadline widerstehen. Ich hatte bis zu seinem Geburtstag sechs Wochen Zeit, diesen Dreier zu planen. Das war eine Herausforderung.

War es den Aufwand wert? Ehrlich gesagt war der spannendste Teil am ganzen Vorhaben, die andere Frau zu finden. Ich war auf einmal in der männlichen Rolle des Jägers, des Verführers, der eine Frau erobern will. Ich wusste überhaupt nicht, wie man Frauen Avancen macht, wie man ihr sexuelles Interesse weckt. Das herauszufinden, fand ich weit aufregender als den Akt selbst.

Wieso? Weil es ein sehr rücksichtsvoller, höflicher Dreier war. Nach etwa 40 Minuten habe ich mich gefragt, ob ich lieber meine E-Mails checken soll.

Also nie wieder? Also mein Mann würde es sicher gern wiederholen.

Hat Sie dieses Erlebnis dazu animiert, das Buch «Vierzig werden» zu schreiben? Nein. Ich hatte vielmehr das Gefühl, dass ich mit 40 in ein Alter ohne klare Meilensteine eingetreten bin. Keiner konnte mir sagen, wie man sich die zeitgemässe Version von Ü-40 vorzustellen hat. Meine Tochter hat diese Unklarheit vielleicht am besten zusammengefasst, als sie mir sagte: «Mami, du bist nicht alt, aber du bist definitiv nicht mehr jung.» Also beschloss ich, der Sache nachzugehen.

Was hat Sie am meisten überrascht? Ich dachte immer, ich würde nie aussehen wie 40, weil mich Barkeeper bis in meine Dreissiger hinein nach der ID gefragt hatten. Ich war überzeugt, dass mein Körper gar nicht genau wusste, wie er mit vierzig auszusehen hat. Aber dann fingen Kellnerinnen und Verkäufer an, mich «Madame» statt «Mademoiselle» zu nennen. Und ältere Herren begannen mit mir zu flirten. Das Verblüffendste aber war, dass ich nicht nur erwachsen aussah, ich wurde von meinem Umfeld auch so behandelt.