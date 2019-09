Kein leichtes Spiel für Greta Thunberg

Die schwedischen Gretas haben es in sich. In den 1920ern kam Greta Garbo über den Atlantik und bezirzte Amerikas Kinogänger mit ihrem geheimnisvollen Charme. Nun hat die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg in New York mit einem noch ehrgeizigeren Ziel angedockt: Sie will die Amerikaner vor dem angeblich kurz bevorstehenden Untergang des Planeten warnen und sie von ihrer unmoralischen Lebensweise abbringen.