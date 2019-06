Marie Kondo soll ihre berühmte Falttechnik geklaut haben

Marie Kondos grösstes Glück war es, an ihrem 18. Geburtstag die Nationalbibliothek in Tokio besuchen zu dürfen. Endlich. Denn dort gebe es eine grosse Abteilung mit Werken zum Ordnen, Entrümpeln und Aufräumen, so hat es Kondo der «New York Times» einmal erzählt. Kondo, die heute 34-jährige Japanerin, die schon mit fünf Jahren Wohnzeitschriften studiert und das Kinderzimmer ihrer Schwester aufgeräumt haben soll. Kondo, die durch das Aufräumen (und ihre Netflix-Serie «Aufräumen mit Marie Kondo» sowie Millionen verkaufter Bücher) zum weltweiten Phänomen geworden ist und für das «Time Magazine» zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gehört. Kondo, die sich den Namen ihrer Aufräummethode hat schützen lassen. Und durch ihr «KonMari» zur Multimillionärin geworden ist. Alles Erfolge, die eigentlich nicht Kondo, sondern zumindest zu einem grossen Teil ihr gebühren sollten, findet Linda Koopersmith.