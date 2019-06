Norwegische Insel will Zeit abschaffen

Wo soll das möglich sein? Auf Sommarøy, einer Insel im Norden Norwegens. Blaues Meer, grüne Wiesen, hübsche Berge – ein Paradies. Doch die etwas mehr als 300 Bewohnerinnen und Bewohner begehren auf: Sie wollen die Zeit abschaffen. Denn vom 18. Mai bis zum 26. Juli geht die Sonne auf Sommarøy nie unter. Die Leute täten, was sie wollten und wann sie es wollten. In diesen 70 Tagen verliere die Zeit an jeglicher Bedeutung, sagt der Mann im Video weiter.

Der Mann ist Kjell Ove Hveding und engagiert sich dafür, dass seine Insel als erste zeitfreie Zone der Welt anerkannt wird. «Die Mitternachtssonne macht Uhren bei uns überflüssig», sagte Hveding der Nachrichtenagentur DPA. Abends ins Haus zu gehen und um 21 Uhr fernzusehen, werde einem so beigebracht. «Wir denken gar nicht darüber nach.» Aber wieso sollten Kinder nicht mitten in der Nacht Fussball spielen, wenn sie das wollen? Hveding sieht darin kein Problem. Denn: Auf Sommarøy ist es dann im Sommer ja hell.

Ein wenig verrückt sei die Idee schon, findet Hveding sogar selbst. Doch ihr liegen durchaus ernste Überlegungen zugrunde: «Wir haben mehr und mehr darüber diskutiert, wie unsere Uhr uns Zeit nimmt, anstatt sie uns zu schenken.»

Petition eingereicht

Also machen Hveding und seine Mitstreitenden Nägel mit Köpfen. Die Petition zur Abschaffung der Zeit füllte sich mit Unterschriften. Der Mann mit der Baseballmütze überreichte sie vor wenigen Tagen dem Parlamentsmitglied Kent Gudmundsen.

Bis sich die Regierung in Oslo entschieden hat, ob sie die erste zeitfreie Zone der Welt auf einer ihrer Inseln schaffen möchte, lädt Hveding Interessierte aus aller Welt ein, das Anliegen zu unterstützen und dem Abenteuer über die sozialen Medien zu folgen.

Dort zu sehen gibt es unter anderem, wie anders die Uhren auf Sommarøy auch diesen Sommer wieder ticken – nämlich nicht mehr am Handgelenk, sondern an Brückengeländern. Die Inselbewohnerinnen und -bewohner haben die Zeit bis im Juli abgegeben.

Hier finden Sie die Initiative «Time Free Zone».