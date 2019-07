Pflege der Eltern belastet Schweizer Jugendliche

Zum ersten Mal wurde in in einer Studie untersucht, wie es jungen Menschen dabei geht, wenn sie ihre kranken Angehörigen, wie beispielsweise Eltern, pflegen müssen. In insgesamt sechs Ländern wurden dafür Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren nach ihrem Befinden befragt. Das Resultat fällt gemäss der «Schweiz am Wochenende» ernüchternd aus. 40 Prozent der Befragten würden sich über körperliche Beschwerden beklagen. Jeder dritte Jugendliche hätte psychische Probleme bekundet. Nur in Grossbritannien, das an der Studie ebenfalls teilgenommen hatte, lagen die Zahlen höher. Daneben haben Schweden, Italien, Slowenien und die Niederlande mitgewirkt.