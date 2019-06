Sag Ja zu Nein-Sagern

Schon sehr kleine Kinder haben von ihm gehört, mehr als genug. Vom bösen Mann, zu dem sie niemals ins Auto steigen dürfen, auch wenn er Gummibärchen, Hundewelpen und einen Besuch bei Prinzessin Lillifee verspricht.

In Wahrheit aber verhält es sich mit dem bösen Mann wie mit dem Flugzeugabsturz: Am meisten fürchten wir uns vor dem, was uns eher nicht gefährlich werden wird. Autofahren ist viel riskanter als Fliegen. Und die grösste Gefahr für Kinder lauert nicht im Gebüsch, sondern in der eigenen Familie.