«Enttäuscht und frustriert» über das eigene Sexleben

Die Forscher verweisen dabei auch auf die Entwicklung des sexuellen Verlangens mit zunehmendem Alter: Während in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen Frauen und Männer Sex noch als ähnlich wichtig für sich wahrnehmen, lässt der Untersuchung zufolge das Interesse der Frauen in späteren Jahren weit schneller nach als das der Männer.

«In unserem Umgang mit Sex geht es nicht nur darum, was wir als Individuen wollen, sondern auch darum, was wir in unserem Leben gelernt haben.»Rikke Andreassen, Geschlechterforscherin

Die Betonung der Autoren auf biologische Faktoren stiess aber auch schon auf Kritik. «In unserem Umgang mit Sex geht es nicht nur darum, was wir als Individuen wollen, sondern auch darum, was wir in unserem Leben gelernt haben», sagte die Geschlechterforscherin Rikke Andreassen «Politiken». Masturbation oder Pornokonsum von Frauen sei noch immer mit einem Stigma belegt, kulturelle Normen seien noch einflussreich.

Die gute Nachricht angesichts so viel sexueller Unerfülltheit und einer so grossen Kluft zwischen den Geschlechtern: 90 Prozent der Dänen, die in einer festen Beziehung leben, beurteilen ihre Partnerschaft als gut oder sehr gut. Und zwar Männer ebenso wie Frauen. Es scheint wichtigere Dinge zu geben als Sex.