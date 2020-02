So retten Sie Ihre Beziehung Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Paartherapie – und was macht man dort eigentlich? Drei Experten antworten. Julia Rothhaas

Was ist uns wichtig, wo wollen wir hin? Ein Therapeut kann helfen, das herauszufinden. Foto: Getty Images

Sie weinen, sie schimpfen, sie schreien, sie schweigen. Nicht zu zweit im eigenen Wohnzimmer, sondern in einer Praxis. Weil sie als Paar nicht weiterwissen, hoffen sie auf die Hilfe eines Therapeuten. Solche Szenen gibt es hundertfach in Filmen, Büchern, Podcasts. Doch in der Realität wissen viele nicht, wie so eine Sitzung überhaupt abläuft. Wir haben drei Paartherapeuten die wichtigsten Fragen gestellt: