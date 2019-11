Sollte Liebe am Arbeitsplatz verboten sein?

Selbst wenn eine Büroliebe nie stört, bleibt der Verdacht an den Verliebten haften, meist an der Frau. In der Regel ist sie es denn auch, die einen Karriereknick in Kauf nehmen muss, wenn die Beziehung publik wird. So wars bei Swiss Life: Leibundguts Partnerin musste das Unternehmen verlassen.

Gewiss, wir alle sind erwachsene Menschen. Aber wer weiss schon, in welche Gefühlszustände er geraten kann, wenn eine Liebesbeziehung in die Brüche geht. Oder wenn die beiden Verknallten eines Tages keine Lust mehr aufeinander haben, weil sie sich jeden Tag sehen. Im Bett und im Büro, nach Feierabend und in den Ferien.

Deshalb gilt es, allfällige Gefühle zu zähmen (ja, das geht) oder nach einer gleichwertigen Stelle Ausschau zu halten, wenn sich etwas anbahnt. Denn letztlich hat man seinen Job nicht, weil man sich verlieben will, sondern nur, weil man mit einer möglichst sinnvollen Tätigkeit seinen Lebensunterhalt verdienen will. Daher ist ein Beziehungsverbot am Arbeitsplatz sinnvoll – damit die Liebe das bleiben kann, was sie ist: privat.

Andreas Tobler

Nein

Verliebt in die Chefin? Affäre am Arbeitsplatz? Heikel, heikel. Die Gerüchteküche brodelt, das Arbeitsklima leidet, Interessenkonflikte bedrohen den Ruf der Firma, den Geschäftsgang. Man versteht, dass Arbeitgeber alles Interesse daran haben, die firmeninternen Beziehungskisten ihrer Angestellten zu regulieren, anzeigepflichtig zu machen oder gleich ganz zu verbieten.

Kluge Arbeitgeber, allerdings, werden dem logischen Impuls nicht nachgeben. Und kluge Gesetzgeber werden Regeln über den Umgang mit der Liebe am Arbeitsplatz nicht in Paragrafen giessen. Gut gemeint wäre auch da das Gegenteil von gut. Denn erstens geht es den Arbeitgeber nichts an, wo die Liebe bei seinen Angestellten hinfällt. Und dass sie häufig da hinfällt, wo man tagtäglich miteinander zu tun hat, ist ja nicht besonders überraschend.