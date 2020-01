Sollten Skirennen verboten werden?

Wenn man sich die Webcam-Bilder aus dem Zielraum des Lauberhorns anschaut, sieht es da ganz ähnlich aus: zu wenig Schnee, damit ohne Einsatz von Schneekanonen am Samstag die grosse Lauberhornabfahrt stattfinden könnte. «Alles Kunstschnee», bestätigt der Rennleiter in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen.

Eigentlich gibt es da nur noch eine mögliche Schlussfolgerung: Skirennen wie in Adelboden und Wengen gehören verboten, dürfen nicht mehr stattfinden. Denn was ist das für ein Wahnsinn, Schneekanonen anzuwerfen, damit in den Schweizer Bergen doch noch winterlich anmutende Sportmärchen geschrieben werden können? Hinzu kommen Athleten aus fast der ganzen Welt – und Zuschauer mit ebenfalls grossem ökologischem Fussabdruck.

Und wofür das alles? Damit Adelboden und Wengen sich im Fernsehen als Wintertourismusorte präsentieren können, obwohl sie dies mangels natürlichem Schnee gar nicht sind? Um unser patriotisches Herzchen etwas «böpperle» zu lassen, wenn die Bestzeit an einen Fahrer geht, der zufällig auch einen Schweizer Pass hat wie einige von uns? Für ein wenig Zuschauer-Action? Ernsthaft? Das ist doch ganz schön kindisch – und verantwortungslos in einer Zeit, in der selbst alltäglichste Verrichtungen angesichts des Klimawandels hinterfragt werden. Wie lässt sich da noch etwas höchst Überflüssiges wie ein Skirennen rechtfertigen? Eben gar nicht, wenn kein Schnee fällt. Dann findet halt kein Skirennen statt. So einfach ist das. Oder schlicht: vernünftig.

Nein

Kein Schnee, kein Skirennen: Nach dem Slalom am Adelbodner Chuenisbärgli, wo die Farbe Grün-Braun dominierte, ist das auf den ersten Blick eine logische Argumentation. Auf den zweiten: lückenhafter als die Schneedecke, die bemängelt wird. Das Ziel des Chuenisbärgli-Rennens liegt auf nur knapp 1300 Metern: Klar, dass es da nicht immer Schnee hat. Hatte es schon vor 50 Jahren nicht.

Gewiss, der Klimawandel ist real, einige tief gelegene Skigebiete können den Laden irgendwann dichtmachen. Vielleicht hat das Chuenisbärgli als Austragungsort in ein paar Jahrzehnten also wirklich ausgedient, weil man aus ästhetischen Gründen auf höher gelegene Wintersportorte ausweicht.