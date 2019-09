Warum wir trotz mehr freier Zeit weniger Freizeit haben

Begegnen sich zwei Bekannte im Tram, sie kennen sich von früher. Small Talk. «Meld dich mal, dann treffen wir uns auf einen Lunch.» – «Mach ich! Hab gerade Stress im Büro, aber wir bleiben in Kontakt.»

Er wird sich nie melden, sie wird nie nachfragen. Weil unsere innere Pendenzenliste so lang ist, dass Verabredungen mit entfernten Bekannten irgendwo weit hinten landen. Wir haben ja so viel zu tun. Endlich mal wieder lesen, Sport treiben – irgendwas bleibt immer liegen. Auch im Büro: Die aktuelle Gesundheitsbefragung des Bundes zeigt, dass Schweizer zunehmend unter Stress im Job leiden. Und fast jede und jeder Fünfte arbeitet mehrmals pro Woche in der Freizeit weiter.