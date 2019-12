Was ist eine Biografie?

Lieber Herr K.

Geben Sie zu, Sie haben mir nur geschrieben, weil ich Ihnen recht geben soll. Sie haben recht daran getan. Denn ich gebe Ihnen gerne recht.

Also: Zum einen geht mir wie Ihnen dieser dumme Kulturpessimismus auf den Keks, der nichts mit Gesellschaftskritik zu tun, wohl aber viel mit Ressentiment. Es ist wohl tatsächlich so, dass – dank der neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die Whatsapp, SMS, Messengers etc. zur Verfügung stellen – Verabredungen kurzfristiger getroffen und auch wieder geändert werden. Daraus abzuleiten, dass die jungen Menschen deshalb keine richtige Biografie mehr haben können, ist so tiefsinnig wie der Vorwurf, dass die Erfindung des Buchdrucks die Tradition mündlicher Erzählungen unwiderruflich zerstört habe.

Ja, das soziale Leben ändert sich, aber das ist vermutlich eine seiner ältesten und vermutlich auch ewigen Eigenschaften. Das bedeutet, dass sich auch die Weise, wie das Leben der Menschen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten jeweils zu einer Biografie «gerinnt», Wandlungen unterworfen ist. Diese jeweils konkret zu erforschen, ist sicherlich interessant; die Tatsache des Wandels an sich ist hingegen nicht besonders aufregend.

Eine Biografie ist ein Leben im Rückblick. Solche Rückblicke sind immer eine Art von Abstraktion; insofern ist es nicht verwunderlich, wenn sich dabei (nachträglich) der Eindruck eines roten Fadens ergibt. Nämlich schlicht deshalb, weil man all die losen Fadenenden und die gelben, grünen und blauen Fäden, die es auch in diesem Leben gegeben hat, (sträflich) vernachlässigt. Die Vorstellung, ein Leben solle bereits in der Vorschau darauf angelegt sein, einem roten Faden zu folgen, ist in der Tat eher elend. All die Zufälle und Uneindeutigkeiten des Lebens werden zu Störfaktoren der «richtigen Biografie». Noch etwas steiler formuliert: Man macht sich in einem solchen Leben zu seinem eigenen Biografen und lebt, als sei man schon gestorben.