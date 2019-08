Weniger sexistisch als gedacht

Es ist ein gesellschaftliches Dauerthema, dass Frauen in den Medien aufs Aussehen reduziert, härter beurteilt und überhaupt weniger erwähnt würden. Aber findet das heute tatsächlich noch so statt – oder ist es ein neues Klischee? Darauf deutet eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Zürich hin. Ein Team von Forscherinnen analysierte insgesamt fünf Millionen Artikel aus einem Zeitraum von sechs Jahren.

Nicht nur eine gute Nachricht

Sie wollten wissen, ob es in der medialen Darstellung von Politikern und Politikerinnen Unterschiede gibt, ob die Berichterstattung über Politikerinnen tatsächlich latent sexistisch ist, ob sie weniger vorkommen, strenger beurteilt und ob ihnen weniger Kompetenzen zugeschrieben werden. Überraschenderweise kam die Untersuchung zum Schluss, dass das nicht der Fall sei: Zwar gebe es geschlechtsspezifische Unterschiede, doch diese seien gering und fallen im Zweifel zugunsten der Frauen aus – und zwar signifikant.

Zunächst ist das eine gute Nachricht. Sie zeigt, dass die Kritik an Geschlechterklischees bei den Medien angekommen ist und man darauf reagiert hat. Dank der Arbeit von Aktivistinnen sind Journalisten sich der sexistischen Fallstricke in der Berichterstattung viel bewusster und versuchen, sie zu vermeiden. Das ist gut so, auch wenn offenbar die Gefahr besteht, dass sich der Sexismus nun ins Gegenteil verkehrt, Frauen also durch die rosarote Brille, Männer hingegen mit negativen Vorurteilen betrachtet werden.

Auch wir veröffentlichten im Frühjahr 2018 nach dem Zürcher Wahlkampf eine qualitative Auswertung verschiedener Politikerporträts und kamen dabei zum Schluss, Frauen seien in der Wahlkampf-Berichterstattung anders und gnadenloser beschrieben, negativer beurteilt, vermehrt mit Familienbelangen in Zusammenhang gebracht worden. Was im Einzelfall durchaus zutreffen mag.

Die Social-Media-Kampagne #dichterdran nährt sich aus der Überzeugung, der Literaturbetrieb sei von sexistischen Vorurteilen geprägt und parodiert die entsprechenden Mechanismen im Literatur- und Medienbetrieb, indem man bekannte Literaten in sexistischer Manier auf Äusserlichkeiten reduziert.