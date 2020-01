Wie der Frosch im Kochtopf

Vor nicht allzu langer Zeit eskalierten zwischenstaatliche Konflikte rasch zu Kriegen, aus Strohfeuern wurden Flächenbrände. Doch der Mensch ist lernfähig. Er zieht seine Schlüsse aus Katastrophen und Kriegen, sodass die Welt trotz unzähliger Krisenherde ein sichererer Ort geworden ist. Optimismus wäre also angebracht, gäbe es da nicht die eine besondere Herausforderung, welche die menschliche Problemlösungskompetenz auf perfide Weise unterläuft. Es ist der Klimawandel, der zwei Merkmale zusammenführt, die in ihrer Wechselwirkung die Menschheit tatsächlich an den Abgrund führen könnten.