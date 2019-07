Hundehaare in der Waschmaschine

Was für eine Entwicklung, denn noch vergangenen September klang es entschieden anders. Ein Bericht des auf Expats spezialisierten Netzwerks «InterNation» hatte der Schweiz ein lausiges Zeugnis ausgestellt. Innerhalb von vier Jahren sei sie in der Beliebtheit von Rang 4 auf Rang 44 von insgesamt 68 Ländern abgerutscht. Bemängelt wurden die hohen Kosten, die Reserviertheit der Einheimischen, ein rückständiges Familienbild. Auf Websites für Expats wurde denn auch über die Schweiz geschnödet: «Griesgrämige Leute, ich fühle mich beobachtet», war da zu lesen, oder: «Ich bekomme immer passiv-aggressive Zettel wegen Hundehaaren in der Waschmaschine.»

Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Haben sich die Schweizer so schnell gebessert? Kaum. Vielmehr sind solche Studien etwa so aussagekräftig wie die Prognose des Böögg für den Sommer. Berichtet wird, weil Journalisten Studien lieben, weil diese harte Fakten anstelle von Mutmassungen versprechen. Angebliche Fakten. Denn lange nicht alles, was eine Studie herausgefunden hat, lässt sich verallgemeinern. Gerade in den Geisteswissenschaften, aber auch in der Biologie und Medizin weiss man schon länger um das Problem, dass viele Studienresultate sich unter identischen Bedingungen nicht reproduzieren lassen. Das heisst, nur weil Studie draufsteht, muss noch lange nicht Wissenschaft drin sein – und wer lange genug sucht, wird immer irgendeine Studie finden, der ihn bestätigt. Ausserdem bringen Studien verdächtig oft Resultate, die dem Auftraggeber passen. Wenn wir also nächstes Jahr wieder versagen, sollten wir es locker nehmen. Die nächste Studie kommt bestimmt.