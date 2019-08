Mit der N-L-Regel zum perfekten Namen fürs Wunschkind

Aber die Top Ten täuschen. Denn auch die Namen auf den hinteren Rängen sind alles andere als exklusiv – weil sie alle aus denselben Ingredienzien gemixt werden. Man nehme ein N, ein L und würfle ein paar Vokale dazu: So lautet das Erfolgsrezept.

Die Buben heissen dann Leon, Lian, Luan, Leano, Noel oder Lionel. Die Mädchen Lena, Elena, Lina, Elin, Elina, Luana, Lynn, Luna, Leana, Alina, Liana, Noelle oder Noelia. Dazu kommen all die Namen, welche die N-L-Regel nur sehr zaghaft brechen: Elea etwa, oder Juna, oder Mael.

Wer wirklich originell sein will, muss radikal werden.

Klingt alles schön natürlich, melodisch, weich wie die Kuscheldecken, in die man die Kleinen einwickelt. Aber eben auch immer gleich. Da kann man die Vokale noch so kühn kombinieren oder gar Namen erfinden: Auch eine Nuala oder ein Laino bringen keine Abwechslung in die Listen, selbst wenn sie die Einzigen sein sollten, die so heissen.

Wer wirklich originell sein will, muss deshalb radikal werden. Ein K mit einem T kombinieren, vielleicht sogar mehr als zwei Silben wagen. Daran denken, dass die Kuscheldecken irgendwann verschwinden werden. Und mitleidig lächeln, wenn andere Eltern klagen, dass ihre Nila in der Kinderkrippe ständig mit der Niala verwechselt wird. Dem Ferdinand, dem Xurtupak und der Ulrike wird das nicht passieren.