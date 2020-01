Jean Paul Gaultiers spektakulärer Abschied

Abschied eines legendären Modeschöpfers: Am Mittwochabend hat Jean Paul Gaultier in Paris seine letzte Haute-Couture-Show gezeigt. Zu dem letzten Defilee wurde ein Musical aufgeführt, in dem prominente Künstler auftraten.

Im prachtvollen Théatre de Châtelet präsentierte der 67-jährige Franzose vor den Augen von Stars wie Carla Bruni, Eva Herzigova, Inès de la Fressange oder Anna Wintour weit über 100 Looks. Es war ein Rückblick auf seine besten Entwürfe der vergangenen 50 Jahre.