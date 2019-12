Onlineshopping ist besser als sein Ruf

Es gibt viel Potenzial, die Ökobilanz des Onlinehandels zu verbessern

Ein Ökovergleich von Online- und Offlineshopping ist schwierig, weil er von vielen Faktoren abhängt: Wie weit hat es die Kundin zum Laden und welches Verkehrsmittel wählt sie? Schickt der Käufer seine im Netz bestellte Jeans wieder zurück, weil sie nicht passt? Wie effizient plant der Paketdienst seine Route, wie effizient ist das Kaufhaus beheizt, lässt die Filialleiterin nach Ladenschluss das Licht brennen? Insgesamt deuten die einschlägigen Studien darauf hin, dass der Interneteinkauf unterm Strich die emissionsärmere Option ist.

Die Forschungseinrichtung Öko-Institut hat in einer grossen Untersuchung verschiedenste Szenarien durchgerechnet. Online liegt sogar im ungünstigsten Fall vorn, bei dem die Bestellung als Retoure zurückgeschickt wird, der analoge Vergleichsshopper aber klimaneutral mit dem Rad ins Stadtzentrum fährt.

Für die schlechte Bilanz der Ladengeschäfte sind vor allem deren hoher Wärme- und Stromverbrauch verantwortlich. Weitere Studien aus Deutschland, den USA und China gehen in die gleiche Richtung wie die des Öko-Instituts. Dennoch gibt es viel Potenzial, die Ökobilanz des Onlinehandels zu verbessern. Der Paketdienst UPS setzt an manchen Orten Lastenfahrräder mit Elektro-Motor ein und konnte so seine Flotte an Diesel-Transportern reduzieren.

Das Problem des Retournierens

Wissenschaftler schätzen, dass etwa jedes sechste im Netz bestellte Paket wieder zurückgeschickt wird. Die Unternehmen haben selbst ein Interesse daran, die hohe Retourenquote zu reduzieren: Sie ist nicht nur klimaschädigend, sondern auch teuer. Dagegen hilft beispielsweise, die Produkte online vorab mit möglichst detaillierten Informationen zu versehen, mit den relevanten Daten, Fotos und Videos.

Die allerbeste Ökobilanz hat natürlich immer das Produkt, das man gar nicht erst kauft.

Auch Technologie kann Teil der Lösung sein: Amerikanische Optiker experimentieren mit Apps, die das Gesicht vermessen und ein virtuelles Anprobieren verschiedener Brillengestelle ermöglichen. Auch das hohe (und steigende) Aufkommen von Verpackungsmüll ist kein Naturgesetz, sondern lässt sich durch smarte Lösungen reduzieren. Die smarteste aller Lösungen ist zugleich eine sehr banale, unerwähnt kann sie trotzdem nicht bleiben: Die allerbeste Ökobilanz hat natürlich immer das Produkt, das man gar nicht erst kauft.

Das wäre eine Alternative, die zwar den Versandhandel eindämmen, seinen Konkurrenten allerdings nicht helfen würde. Der stationäre Detailhandel bangt durch den wachsenden Marktanteil des Onlineshoppings um seine Existenz. Und viele befürchten, dass damit ein Verlust für die ganze Gesellschaft einhergeht: Leerstand, verwaiste Strassen, tote Stadtzentren.

Die Läden gehen sowieso unter

Abgesehen davon, dass auch Shopping-Malls und Outlets auf der grünen Wiese zum Niedergang der klassischen Einkaufsviertel beitragen, abgesehen auch davon, dass der Umsatz des stationären Detailhandels in Deutschland immer noch leicht wächst: Langfristig werden die Ladengeschäfte diesen Kampf nicht gewinnen können. Und das ist gar nicht schlimm.

Die meisten Läden werden sterben. Dieses Sterben wird noch einige Zeit dauern.

Bei den entscheidenden Faktoren Auswahl und Preis liegen die Vorteile des Internets so klar auf der Hand, dass sie durch weichere Faktoren wie Beratung und Service nur mit sehr hohem Aufwand wettgemacht werden können, was wiederum Auswirkungen auf den Preis hat. Für einzelne Geschäfte im Hochpreissegment oder in Nischen mit einer treuen Spezialkundschaft mag es einen Platz neben der Online-Konkurrenz geben. Für die Handelsbranche als Ganzes ist so ein Weg keine Überlebensstrategie.