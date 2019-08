Liebe heterosexuelle Frauen...

Am 14. Juni gingen wir gemeinsam auf die Strasse. Einen solidarischen Tag lang hatten wir eine leise Ahnung davon, was alles möglich sein könnte. Zusammen mit Freundinnen trug ich* ein Transparent mit der Aufschrift «mehr vom Kuchen» durch die Stadt. Lange hatten wir im Vorfeld darüber diskutiert, ob wir nicht besser «ein anderer Kuchen» schreiben sollten. Ob mehr von diesem oder jenem: Ich bin bereit dafür zu kämpfen, dass du alles vom Kuchen haben wirst, welcher Sorte auch immer er sein soll. Wenn Kinder haben Teil deines Lebensentwurfes ist, dann sollst du deine Mutterschaft in den dafür bestmöglichen gesellschaftlichen Verhältnissen realisieren können. Falls du Mutterschaft ablehnst, möchte ich ordentlich am Stuhlbein derjenigen sägen, die in einem anderen Jahrhundert sitzengeblieben sind und dich für deine Meinung verurteilen.

Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, wie bereit jedoch du bist, für diejenigen anderen Frauen auf die Strasse zu gehen, deren Lebensrealitäten und Mutterschaftsoptionen sich von deinen unterscheiden. Stell dir vor, dass du mit demjenigen Menschen, den du liebst und mit dem du Kinder haben möchtest, nie wirst Kinder zeugen können. Weder erlaubt es dir der Staat, diesen Menschen zu heiraten, noch erlaubt er es euch als Paar, auf Reproduktionsmedizin zuzugreifen. Stell dir vor, dass dieser Staat keine Ahnung davon hat, was für Menschen ihr seid, und dennoch gibt er durch seine Gesetzgebung unmissverständlich zu verstehen, dass er euch von Grund auf geteilte Elternschaft eigentlich nicht zutraut – nein, stell es dir besser nicht vor. Es ist nicht schön. Weil es nicht schön ist, gingen viele Menschen am Tag nach dem 14. Juni gleich noch einmal auf die Strasse. In Zürich war Pride. Vielleicht hattest du schmerzende Füsse vom Vortag. Vielleicht hattest du auch einfach etwas Besseres vor. Falls du trotzdem da warst: High Five!

Der Beitrag An alle heterosexuellen Endzwanzigerinnen erschien zuerst auf Mamablog.