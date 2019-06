«Liebe ist langweiliger, als wir denken»

Sie wissen also meist doch ziemlich schnell, ob die Beziehung noch zu retten ist?

Von dieser ersten Begegnung abzuleiten, wie es um die Beziehung steht, da wäre ich vorsichtig. Aber man sieht schnell, welche Dynamik eine Beziehung mit sich bringt. Grundsätzlich sind die Paare ja freiwillig hier und haben den Wunsch, ihre Beziehung zu retten. Es gibt natürlich auch Ausnahmen: dass zum Beispiel der eine sich innerlich schon längst verabschiedet hat. Aber in den meisten Fällen wollen die Paare wieder zueinanderfinden.

In Ihrem Buch definieren Sie vier Typen, bei denen Sie ganz grundsätzlich davon abraten, eine Beziehung einzugehen: den Suchttyp, den mit Borderline-Symptomen, den Narzissten und die passiv-aggressive Persönlichkeit. Wie reagieren Sie, wenn ein Partner in eine dieser Kategorien fällt und bei Ihnen auf dem Sofa sitzt?

Das kommt auf den Typ an: Beim Suchttyp zum Beispiel schleppt meistens der Nichtsüchtige den Süchtigen in die Therapie. Sein Auftrag an mich lautet dann: Bitte mach, dass er mit den Drogen aufhört. Ich gebe dann ein klares Feedback und formuliere zwei Dinge. Zum einen: «Ihrem Partner ist die Sucht mehr wert als die Beziehung», und zweitens: «Ich kann Ihnen nicht helfen, der Süchtige gehört in eine Einzeltherapie.» So einer ist kein Fall für einen Paartherapeuten. Das Gleiche gilt für die anderen Typen: Erst einmal muss derjenige alleine an dem Problem arbeiten. Eine Paartherapie ist dann der zweite Schritt.

Warum landen wir immer wieder in ähnlichen toxischen Beziehungen?

Der häufigste Grund: Wir haben Erfahrungen mit dieser Art von Bindungen gemacht, sei es im Elternhaus oder in früheren Beziehungen. Wir verwechseln schlichtweg das für uns Bekannte mit dem für uns Guten. Wir bevorzugen die Vertrautheit der Hölle vor dem Unbekannten des Paradieses. Der Klassiker: Jemand, der aus einem Elternhaus mit einem süchtigen Vater oder einer süchtigen Mutter kommt, fühlt sich auch zu einem Süchtigen hingezogen. Er hat diese Situation ja schon zigmal durchgestanden – und überlebt. Das Gleiche gilt für jemanden, der mit passiv-aggressiven Eltern aufgewachsen ist: Auch dieser wird eher in einer Beziehung mit ähnlichen Mustern landen. Oder wenn ich als Kind erlebt habe, dass meine Eltern bei Stress komplett die Kontrolle verlieren, komme ich in einer Beziehung besser damit klar als jemand, der so etwas nicht kennt. Aber das Gegenteil gibt es auch: diejenigen, die sich klar von ihren Eltern oder früheren Beziehungen abgrenzen. Die treffe ich dann nur nicht in der Paartherapie.

Wie durchbricht man diese Wiederholungen?

In vielen Fällen dadurch, dass wir uns dieses Muster kognitiv vor Augen führen. So seltsam es klingt: Viele haben sich so an den dysfunktionalen Alltag gewöhnt, dass er für sie normal geworden ist. Dann gebe ich die Rückmeldung: «Ihr Beziehungsalltag, so wie Ihr Partner Sie behandelt, hat mit einer liebevollen, guten Beziehung wenig zu tun.»

Ihr Buch hat den Titel «Lieben heisst wollen». Das widerspricht allem, was man sonst mit Liebe in Verbindung bringt: romantische Gefühle, mystische Verbundenheit, schicksalhafte Fügung. Wie definieren Sie Liebe?

So unromantisch es klingt und wie der Titel schon sagt: Für mich ist Liebe in erster Linie eine Entscheidung und weniger ein Gefühl. Eine Entscheidung für etwas sehr Leises, für Ruhe, Sicherheit und Ankunft. Die Neurologie weiss, dass Liebe als eine Aktivität im Gross- und Vorderhirn stattfindet, die unterstützt wird durch Serotonin, dem Zufriedenheitshormon, und Oxytocin, dem Bindungshormon. Meistens glauben wir im Zustand der Liebe, dass wir im Zustand der Langeweile wären.