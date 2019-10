Links – aber gnadenlos pragmatisch

Statt dass Chaos und Anarchie ausgebrochen wären, regierte sein linkes Bündnis weitgehend geräusch- und skandalfrei. Rame­low sorgte für Disziplin und Gemeinsinn, gestritten wurde nur hinter verschlossenen Türen. Nun steht dem Chef am Sonntag sein Meisterstück bevor: Er will beweisen, dass seine Wahl kein Ausrutscher war, sondern der Anfang von etwas Neuem.

«Keine Zeit für Ideologie»

Der Schlüssel zu Ramelows Verwandlung liegt in seinem gnaden­losen Pragmatismus. Dabei war es weniger der Wille zur Macht, der ihn pragmatisch stimmte, eher umgekehrt: Er begriff irgend­wann, dass regieren muss, wer die Lage konkret verbessern will. Ramelow kam im Nach-Wende-Chaos 1990 nach Thüringen, um im Osten eine Gewerkschaft aufzubauen. Als Gewerkschafter lernte er: Linke Fantasien helfen nicht dabei, Probleme im Interesse der Schwachen zu lösen. Dafür taugen nur Realitätssinn, harte Arbeit und Kompromiss.

So arbeitete Ramelow auch als Ministerpräsident: Schritt für Schritt, um die Dinge zu ­bewegen.

Er stellte Tausende von neuen Lehrern ein, Hunderte von Polizis­ten, verbesserte den Nahverkehr, sorgte für bezahlbare Wohnungen und kostenlose Kinderbetreuung. Statt als «linker Spinner» entpuppte Ramelow sich als Kümmerer. «Für Ideologie hatte ich nie Zeit.»

Der Partei längst entwachsen

Seinen Kritikern, die ihn fragen, was an seiner Politik eigentlich noch links sei, antwortet Ramelow: «Muss an mir überhaupt etwas links sein?» Er mache ­soziale Politik für die Menschen, nicht für die Linke. Er vertrete Thüringen, nicht seine Partei. Fragt man den Politiker, was er seiner ­Partei schulde, antwortet er: «Nichts.» Im Jahr 2005 habe er als Unterhändler der PDS bei der Fusion mit den westdeutschen Linken mass­geblich dazu beigetragen, dass die Linkspartei heute überhaupt existiere. Damit sei es aber auch gut.

Die Linkspartei steckt im Osten in einer tiefen Krise. Seit dem Aufstieg der AfD hat sie mehr als die Hälfte ihrer Wähler verloren. Ramelows Popularität jedoch reicht längst weit über die seiner Partei hinaus. Zwei von drei Thüringern schätzen ihn, mehr als die Hälfte auch seine Regierung. Darin gleicht er Winfried Kretschmann, dem grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württem­berg, der schon 30 Prozent der Stimmen holte, als die Grünen bundesweit noch unter 10­Prozent lagen. Wie Kretschmann ist er als «Landesvater» seiner Partei längst entwachsen.

Dank Ramelow liegt die ­Linke in den Umfragen mit fast 30 Prozent an der Spitze, rund fünf Punkte vor AfD und CDU. Unsicher ist weniger sein Sieg, sondern mehr, ob sein Bündnis nochmals eine Mehrheit erhält. Reicht es nicht, muss der schlaue Pragmatiker eine neue Lösung finden. Eine Minderheitsregierung, kaum erprobt in der deutschen Politik? Ramelow wäre es zuzutrauen. Oder die allererste Koalition eines Linken mit den Christdemokraten? Ramelow wäre dazu wohl bereit. Ob auch die CDU den Mut dazu aufbringen würde, ist weniger sicher.