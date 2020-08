Kambundji, Wanders und Abraham am Samstag in Regensdorf Infos einblenden

Erstmals seit Dezember ist Julien Wanders aus Kenia in die Schweiz zurückgekehrt. Am Abendmeeting in Regensdorf ZH läuft der Europarekordhalter im Halbmarathon am Samstag das 1500-m-Rennen – quasi als Warm-up für den Start über 5000 m am Diamond-League-Meeting von Monaco nächsten Freitag. Die gleiche Absicht hat Mujinga Kambundji: Nach ihrem Saisonauftakt am Mittwoch in Langenthal (11,21) startet die WM-Dritte über 100 m. Tadesse Abraham bestreitet das 5000-m-Rennen. (mos)