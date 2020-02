Playoff-Halbinale MSL – Lyss verliert in Martigny erstmals nach 13 Siegen Die Seeländer unterliegen Martigny mit 0:4. Lyss steht nun unter Zugzwang, wenn es den Final erreichen will. Reto Pfister

Das Team um Trainer Serge Meyer muss im zweiten Spiel am Donnerstag abliefern. Foto: Iris Andermatt

Im Jahr 2020 war Lyss nicht zu bremsen gewesen, bis jetzt. Die Seeländer mussten im ersten Playoff-Halbfinalspiel in der MSL auswärts beim Qualifikationssieger Martigny antreten und verloren 0:4. Die Seeländer gerieten bereits in der 2. Minute in Rückstand und mussten im zweiten Drittel wiederholt in Unterzahl spielen. Dies nutzten die El-Assaoui-Brüder zu zwei weiteren Treffern, das Spiel war bereits nach 40 Minuten vorentschieden. Das vierte Gegentor fiel kurz vor Spielende ins leere Tor der Gäste.

Viel hängt nun vom zweiten Spiel ab, das am Donnerstag (19.45 Uhr) in der Seelandhalle stattfindet. Lyss steht bereits unter Zugzwang, soll die Auferstehung des vor Weihnachten auf dem letzten Platz klassierten Teams von Trainer Serge Meyer auch noch zu einer Qualifikation für den Final führen.

Martigny – Lyss 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1437 Zuschauer. – Tore: 2. Vermeille 1:0. 29. Sami El Assaoui (Gailland/Ausschlüsse Delémont, Graf) 2:0. 35. Marwan El Assaoui (Currit/Ausschluss Schmid) 3:0. 58. Gailland (ins leere Tor) 4:0.