Machen Sie mehr aus Ihrem Sofa

2 — Grosses Drumherum

Oft stehen Sofas vor dem Bücherregal. Das muss nicht sein. Denken Sie um und kreieren Sie ein Bücherregal mit passender Nische für das Sofa. So sparen Sie nicht nur Platz sondern inszenieren Ihr Sofa auf attraktive Weise. Besonders wenn Sie für eine solche Regalwand wie hier eine tolle, starke Farbe wählen. (Bild über: Keltainen talo ranalla)

3 — Eine zweite Reihe

Das Dahinter des Sofas ist oft zuwenig clever ausgenützt. Es bietet zum Beispiel einen guten Platz für einen Schreibtisch. Spielen Sie auch mit Farben und Sofas müssen nicht zwingend alle beige sein und andere Möbel braun oder weiss. Lassen Sie sich von dem gelungenen Farbpaar Hellblau und Rot zu mehr Mut in Sachen Farbe inspirieren. (Bild über: Maison Numem)

4 — Rückendeckung

Eine andere Idee das Dahinter geschickter zu nutzen geht mit einem schmalen Regal. Hier lassen sich Dinge abstellen und verstauen. Was eine solche Einrichtungsidee auch bewirkt, ist, dass man beim Eintritt ins Wohnzimmer nicht einfach von einem Sofarücken empfangen wird. (Bild über: M.Blog.Naver)

5 — Schrank sei Dank

Die gleicht Idee geht natürlich auch mit geschlossenen, tiefen Schrankmöbeln, wie dieses Beispiel von Ikea auf schöne Art zeigt.

6 — Villacharme

Auch mit schlichten Sofas und in einfachen Mietwohnungen können Sie ein wenig Grandezza schaffen. Dafür geben Sie ihrem Sofa einen neuen Bezug mit attraktiven Rüschen, stellen kleine Tischchen dazu und antike Sesselstühle. Schmücken Sie Ihre Wände mit einer Serie hübsch gerahmten Drucken und Platzören Sie überall Leuchten und Blumen. (Bild über: Bungalow Classic)

7 — Ein ganz anderer Couchtisch

Wer sagt denn, dass Couchtische bloss vor dem Sofa stehen müssen. Dieser Tisch dahinter bietet Platz für Kunstobjekte und Leuchten und schafft, dass eine Sitzgruppe grosszügig und elegant wirkt. (Bild über: Meu Estilo Decor)

8 — Neue Farben

Um Ihrem Sofa eine neue Farbigkeit zu geben braucht es nicht zwingend ein neues Polster. Sie schaffen das ganz unkompliziert mit Kissen. Wagen Sie auch dafür starke Farben und beleben damit mit wenig Aufwand nicht nur das Sofa sondern gleich den ganzen Raum. (Bild über: Trendesignbook)

9 — Studiochic

Manchmal will man mehr als bloss Farbe, nämlich einen neuen Wohnstil. Das geht auch mit dem Sofa, das man hat. Versuchen Sie zum Beispiel ihrem Wohnzimmer etwas vom Charkater von einem Fotostudio zu geben. Dafür rahmen Sie grosse Fotos in schlichte Rahmen. Entscheiden Sie sich für Leuchten, die an Fotolampen denken lassen. Kreieren Sie eine monochrome Farbwelt, inspiriert von Schwarz-Weiss Fotos. Und vervollkommnen Sie alles mit einer entspannten Eleganz. Dabei helfen flauschige Teppiche, filigrane Beistellmöbel und Spiegel. (Bild über: Planète Déco)

10 — Mehr Platz

Modulsofas sind sehr beliebt. Das weil in einem Land von Mietern die meisten Wohnsituationen temporär sind. Mal wohnt man in einer grösseren Wohnung, dann wieder in einer kleinen. Je nach Platz kann man die einzelnen Module anders platzieren oder gar ergänzen. Ein solches Zwischenmöbel kann dabei helfen Platz zu schaffen wo nicht viel davon verfügbar ist. Statt auf einem grossen Couchtisch haben hier diskret und komfortabel Bücher, Kaffeetasse und gar eine kleine Leuchte Platz. Das Zwischenmöbel aus Holz ist von Article.

11 — Kleiner Anbau

Raffiniert ist auch dieses Sofamöbel von Koo International. Es regt an in Sachen Ablagemöbel umzudenken. Gerade in kleinen Wohnungen sind solche Einrichtungsideen, die man sich übrigens auch mal vom Schreiner nach eigenen Vorstellungen machen lassen kann, willkommene Lösungen. So kann man auch auf kleine Raum einem Sofa ein entsprechendes Rundherum geben und muss es nicht einfach an die Wand stellen oder in die Ecke schieben.

12 — Licht von der Wand

Manchmal fehlt der Platz oder Lust auf zu viel Drumherum fürs Sofa. Da helfen Wandleuchten welche für Licht von oben oder von der Seite sorgen. Unterschiedliche Lichtquellen sorgen auch für Abwechslung und machen eine Einrichtung spannender. (Bild über: Nordic Design)

13 — Drama

Eine einfache Idee, ein Sofa schöner und stärker wirken zu lassen ist eine dunkle Wand dahinter. Alles auch ein günstiges Modell sieht vor einer dunklen Wand besser aus! Wage Sie Schwarz. Und wenn Sie Ihre Wände mit Stuckaturen verschönern möchten, dann schaffen Sie das ganz einfach mit Holzleisten, die Sie dann in der gleichen Farbe wie die Wand streichen. (Bild über: Curated Interior)

14 — Stil und Kunst

Ein Sofa schöner und stärker wirken zu lassen geht auch mit einem gelungenen Styling. Hier sind es grosse Bilder und eine Reihe von farblich passenden Kissen, die diesem Sofa an der Wand Grossartigigkeit verleihen. (Bild über: SF Girl)

15 — Bühnenbild

Inszenieren auf die Schnelle geht auch mit einem Tuch oder Teppich hinter dem Sofa. Suchen Sie einfach nach einem gelungen Motiv oder Farben, die zum Stil und des Sofas und zum Rest der Wohnung passen. (Bild über: Casinha Colorida)

16 — Gemusterte Polster

Etwas, was meiner Meinung nach viel zu wenig in Betracht gezogen wird sind gemusterte Polster. Ein Sofa muss nicht zwingend uni sein. Klar, gemusterte Stoffe sind ein starkes Statement. Aber gerade wenn Sie ein altes Modell neu aufpumpen möchten können Muster eine gute Idee sein. (Bild über: House of Turquoise)

17 — Bohemian Charme

Der Bohemia Look ist immer eine gute Idee wenn man viele Dinge mag und Farben und Muster liebt. Damit das richtig gut aussieht ist mehr eindeutig mehr. Also viele viele gemusterte Kissen auf Sofa und am besten gleich noch eine Decke. Bunte Webteppiche auf den Boden und viele Bilder an die Wand. Der Vorteil von diesem Look ist, dass nicht jedes kleine Detail abgestimmt sein muss, auch mal was rumliegen darf oder gar soll und dass er freundlich, froh und einladend wirkt. (Bild über: Design Sponge)

18 — Samtkleider

Wem der wilde Mix von vielen Mustern zu viel ist aber trotzdem Farbe mag, der kann mit Samt seinem Sofa auf die Sprünge helfen. Egal ob Sie nun schon ein Samtsofa haben oder nicht. Eine Serie farbiger Samtkissen macht sich auf praktisch jedem Sofa gut und leuchtet wie sinnlicher Schmuck auf dem Polster. (Bild über: Sugar and Cloth)

19 — Eleganz

Geben Sie Ihrem Sofa und Ihrer Sitzecke mehr Eleganz. Das schaffen Sie mit der Wahl von einem edlen, filigran wirkenden Couchtisch und einem liebevollen Styling darauf. Bücher, Modezeitschriften, ein Tablett mit Kerzen und Rosen, Dosen und Vasen. Stellen Sie einen hübschen Sessel zum Sofa. Schaffen Sie eine elegante Farbigkeit mit dezenten Tönen. Achten Sie aber darauf, dass nicht alles nur Ton in Ton ist. Auch wenn eine Farbe oder eine Farbstimmung dominiert, braucht es Akzente von Gegnfarben. Hier sind es Rosa, Weiss und Schokoladebraun, die dominieren, Das grüne Kissen bricht diese Farbigkeit und macht so alles lebendiger. (Bild über: The Decorista)

20 — Allüre

Einen Schritt weiter als Eleganz gehen Sie mit Koketterie oder Allüre. Beides hat dieses Sofa von Anthropologie. Es inspiriert auch bei einem eventuellen Neubezug eines alten Sofas umzudenken. Allüre schaffen Sie auch in dem Sie Wohnzimmer untypische Stylingelemente einsetzen wie zum Beispiel einen grossen Spiegel. (Bild über: Vintage Chic Blog)

Andere Dinge die Ihrem Sofa mehr Allüre geben:

Kronleuchter oder Leuchten mit riesigen Seidenschirmen

grosse Blumensträusse in grossen Glasvasen

Elegante Paravents (siehe auch Bettgeschichte von letzter Woche)

Bilder in grossen goldenen Rahmen

Kokette Gartenmöbel

Ein riesiges statt viele kleine Kissen

