«Maduro ist ein falscher Sozialist»

War nicht das Zweite Vatikanische Konzil ein Wendepunkt?

Seit dem Konzil gehen wir noch stärker in diese Richtung. Unsere Mission heisst Glaube und Gerechtigkeit. Wir wollen die Welt durch die Augen der Armen sehen, ihre Perspektive und ihr Leben teilen – in der Nachfolge Jesu. Das ist die Frucht der Befreiungstheologie. Selbst Papst Benedikt sagte 2008, dass sich diese nicht von einer linken Ideologie, sondern vom Evangelium herleitet.

Das Kapital hängt vom Besitzer des Öls ab, es sollte aber von den Arbeitern abhängen, von den Leuten, die produzieren. Arturo Sosa

Sie sind wie Papst Franziskus eher links, wie er Jesuit und Lateinamerikaner. Sind Sie sein Berater?

Nein, nicht sein Berater. Ich sehe Papst Franziskus vier- oder fünfmal pro Jahr, an den Versammlungen der Jesuiten, manchmal auf eher familiäre Weise, wenn er in mein Haus kommt. Natürlich sind wir freundschaftlich verbunden, sprechen wie Brüder untereinander. Und manchmal sucht er Rat.

Sie sind Venezolaner und Politologe. Wo sehen Sie die Ursachen für das Politikversagen in Ihrem Land?

Das hat eine lange Geschichte. Sie begann vor hundert Jahren, als Venezuela ein erdölabhängiges Land wurde. Der einzige Besitzer und Profiteur des Gewinns aus dem Erdöl ist der Staat, nicht Private. Alles geht an den fragilen Staat. Wer die Regierung innehat, hat auch die wirtschaftliche Macht. Der Staat erhält, ohne arbeiten zu müssen, aus dem exportierten Öl eine Art Dividende. Der von politischen statt von ökonomischen Kriterien bestimmte Reichtum kommt nicht aus der Produktion der Arbeiter, sondern aus dem vom Staat exportierten Öl. Das schafft auch eine Mentalität des Begehrens: Die Leute in Venezuela glauben, das Recht zu haben, vom Staat Leistungen im Bereich der Gesundheit und der Bildung zu erhalten.

Das höhlt die Politik aus?

Ja, auf der politischen Ebene kann es so keine Demokratie geben. Denn normalerweise hängt ein Staat von der Gesellschaft ab, davon, was er von der Gesellschaft erhält, in Form von Abgaben und Steuern, um dann öffentliche Leistungen im Bereich der Bildung und Gesundheit zu finanzieren. In Venezuela ist das Gegenteil der Fall: Die Gesellschaft hängt vom Staat ab.

So funktioniert der Sozialismus.

Das ist ein falscher Sozialismus, ein Sozialismus, der von den Dividenden abhängt. Das Kapital hängt vom Besitzer des Öls ab, es sollte aber von den Arbeitern abhängen, von den Leuten, die produzieren. Viel mehr noch als Maduro hatte Hugo Chávez im Namen des Sozialismus diese Dividendenkultur kultiviert. Unter Chávez wurden täglich 3 Millionen Barrel zu je 100 Dollar verkauft, heute 700'000 zu 40 Dollar. Die Armut kommt von diesem System her, nicht von den US-Sanktionen.

Heue sind wir 15'000 Jesuiten, in 20 Jahren werden es noch 12'000 sein.Arturo Sosa

Sprechen Sie darum von einem notwendigen Systemwechsel?

Darum sage ich: Nicht nur die Regierung, auch das System muss sich wandeln. Das ist die grosse Herausforderung. Die Demokratie ist der Weg dazu.

Und Juan Guaido der Mann, der das bewerkstelligen kann?

In der aktuellen Situation ist eine Fortführung der Präsidentschaft Maduros nicht gut für das Land und das Volk. Guaido ist die Stimme einer breiten Opposition. Er geht in eine gute Richtung, er will Wahlen mit internationalen Standards. Die letzten Wahlen von 2018 waren nicht gut. Um gute Wahlen mit der Partizipation aller und unter internationaler Beobachtung zu organisieren, braucht es mindestens ein Jahr. Zunächst braucht es also eine Übergangsregierung, die auf die humanitäre Krise reagiert, Lebensmittel, Medikamente und Ärzte ins Land holt.

Der Vatikan hatte den Schweizer Kirchendiplomaten Emil Paul Tscherrig betraut, zwischen Regierung und Opposition zu vermitteln.Was hat er erreicht?

Das war vor zwei Jahren und ging schief, weil Maduro sein Wort nicht hielt. Die Vermittlung endete mit einem scharfen Brief des vatikanischen Staatssekretariats. Es warf Maduro vor, die Bedingungen nicht zu erfüllen, etwa Neuwahlen anzusetzen oder eine Amnestie für politische Gefangene vorzunehmen.

Was tun die Jesuiten heute für die Flüchtlinge an der kolumbianischen Grenze?

Wir helfen über unseren eigenen Flüchtlingsdienst. Aber auch Diözesen haben im Transitbereich Häuser, wo Flüchtlinge essen und schlafen können. Wir helfen den Flüchtlingen, dass sie in Kolumbien legal einreisen können. Ich möchte diesem grosszügigen Land Danke sagen, das bisher 1,5 Millionen Venezolaner aufgenommen hat. Jahre zuvor war es umgekehrt, wir hatten wegen des Krieges in Kolumbien 3 Millionen Kolumbianer bei uns aufgenommen.

Haben die Jesuiten überhaupt Zukunft? Der Nachwuchs ist spärlich.

Heue sind wir 15'000 Jesuiten, in 20 Jahren werden es noch 12'000 sein. Und diese werden jünger sein als die Jesuiten heute. In Europa und Amerika werden es weniger sein, auch in Lateinamerika, dafür mehr in Afrika und Asien.