Vom Elfenbeinturm in den Kinosaal

Wen wollen Sie mit diesem Konzept ins Kino locken?

Ich möchte, dass die Universität Bern sich für ein breites Publikum in Bern öffnet und zeigt, was wir machen, was für Leute bei uns zu welchen Themen arbeiten. Von aussen haben viele immer noch den Eindruck, wir, an der Universität Bern, sässen in einem Elfenbeinturm.



Susan Thieme, Direktorin des Global Science Film Festival in Bern und Professorin für Kritische Nachhaltigkeitsforschung

Ein Filmfestival kann das ändern?

Ich finde, Film ist ein optimales Medium dafür, unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Ich habe nächtelang mit Freunden und Bekannten über einen Film diskutiert, den wir gemeinsam geschaut hatten. Jeder Zuschauer hat seinen eigenen beruflichen und fachlichen Hintergrund, aus dem sich dann eine spannende Diskussion entfalten kann.

Wie soll das gelingen?

Wir zeigen Spiel- und Dokumentarfilme, die sich mit Themen beschäftigen, die wir auch in der Forschung bearbeiten. Die Idee ist, dass wir nicht nur den Film schauen, sondern danach auch eine moderierte Diskussion mit den Filmschaffenden, jemandem aus der Forschung und dem Publikum führen.

Die meisten Filme und die anschliessenden Diskussionen sind nur in Englisch.

Drei Filme sind deutsch unter­titelt. Die Kurzfilme sind zum Teil auf Deutsch. Uns ist bewusst, dass wir einen Teil des Publikums nicht ansprechen. Aber die meisten Filmschaffenden reden halt nicht Deutsch. Wir haben diskutiert, ob wir die anderen Filme untertiteln und die Gespräche simultan übersetzen lassen wollen. Aber wir konnten uns das schlicht nicht leisten. Vielleicht machen wir das im nächsten Jahr. Dafür wünschen wir uns engagierte Sponsoren. Aber das Publikum ist ja nur das eine.

Was ist das andere?

Mir geht es auch darum, andere Formate an die Universität zu bringen. Ich möchte den Studierenden und uns Forschenden die Möglichkeit bieten, neue Dinge auszuprobieren. Etwa zu lernen, was es heisst, Wissenschaft zu kommunizieren. Filme können da helfen.