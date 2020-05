Campingplatz Thörishaus – Mann stirbt in brennendem Wohnwagen – Frau schwer verletzt Am Samstagabend ist in Thörishaus ein Wohnwagen in Brand geraten. Ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Eine 38-jährige Frau wurde mit schweren Brandverletzungen ins Spital geflogen.

Auf dem Campingplatz in Thörishaus kam es zum tödlichen Drama. (Archivbild). Foto: Stefan Anderegg

Am Samstagabend ist auf dem Campingplatz in Thörishaus ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 21 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass auf dem Campingplatz an der Strandheimstrasse in Thörishaus (Gemeinde Neuenegg) ein Wohnwagen brenne, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden das Innere des Wohnwagens in Vollbrand vor. Der Feuerwehr gelang es das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den Brand zu löschen.

Im Zuge des Einsatzes entdeckten die Einsatzkräfte im Wohnwagens einen leblosen Mann. Konkrete Hinweise über dessen Identität lägen vor, die formelle Identifikation des Verstorbenen stehe aber noch aus, schreibt die Polizei weiter.

Zudem fanden die Einsatzkräfte ausserhalb des Wohnwagens auf eine Frau vor, die schwere Brandverletzungen erlitten hatte. Die 38-Jährige wurde in der Folge von einem Ambulanzteam medizinisch versorgt und mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zu Hergang und Umständen der Ereignisse aufgenommen.

( tag/pd )