Berner Symphonieorchester – Mario Venzago verlässt Konzert Theater Bern Nach elf Jahren geht der beliebte Maestro im Sommer 2021 – und Konzert Theater Bern ernennt ihn zum Ehrendirigenten, in der Hoffnung auf punktuelle Rückkehr ans Dirigentenpult. Michael Feller

Chefdirigent Mario Venzago bei der Wiedereroeffnung vom Casino Bern am 5. September 2019. Foto: Christian Pfander

Mario Venzago kam 2010 mit viel Selbstvertrauen zurück aus den USA nach Bern. Er wolle das Berner Sinfonieorchester (BSO) als Chefdirigent und künstlerischer Leiter zu einem der besten Orchester des Landes machen. Das Versprechen hat er eingelöst – mit wacher Musik. Unter Venzago spielte sich das BSO mit leichtfüssigen und flotten Interpretationen in die Herzen der Berner. Der quirlige Maestro war einer, der das Publikum unterhalten konnte – und bei mehreren Gelegenheiten seine Qualitäten als Conferencier aufblitzen liess. Nun ist es definitiv, dass der 71-jährige Zürcher im Sommer 2021 zurücktritt.

Rituale und Experimente

Der Zürcher erreichte eine Verjünung des Orchesters und einen hohen Standard an Präzision, der auch der Opernsparte zugute kam. Venzago war nicht nur ein Fan von Ritualen wie dem Neujahrskonzert mit Beethovens Neunter oder der Saisoneröffnung auf dem Bundesplatz. Er liess sich auch mit Begeisterung auf Experimente ein – etwa bei der Zusammenarbeit mit den Berner Pop-Helden Lo & Leduc im vergangenen Herbst.

Der 71-Jährige will sich «neuen Aufgaben und Herausforderungen widmen», wie er in der Medienmitteilung von Konzert Theater Bern zitiert wird. Die Suche nach seiner Nachfolge laufe. Um die grossen Verdienste des Dirigenten zu würdigen, trage ihm das Haus die Würde des «Ehrendirigenten» an – in der Hoffnung, dass er als Gastdirigent dem Haus erhalten bleibt.

Entscheid kommt wenig überraschend

Dass Mario Venzago voraussichtlich kommenden Sommer abtreten würde, war vom damaligen ex-Stiftungsrat Marcel Brülhart bereits 2018 an bekannt gegeben worden. Der Wechsel an der Orchesterspitze wird mit einer Umstrukturierung der Konzertsparte zusammenfallen. Das Thema beschäftigt den Stiftungsrat unter Präsidentin Nadine Borter schon länger.

Denn der Sonderstatus des Orchesters ist ein problematisches Überbleibsel der Zusammenführung 2012 mit dem Stadttheater Bern zu Konzert Theater Bern. Die weitgehende Autonomie des Orchesters erschwerte die Planung im Vierspartenhaus. Zudem kämpft das Berner Symphoniorchester – wie viele andere Orchester weltweit – mit neuen Konsumgewohnheiten des Publikums, also mit sinkenden Abozahlen.