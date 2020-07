Eklat in Trachselwald – Matthias Moser tritt aus Protest zurück Er will die Bevölkerung aufrütteln. Das ist es, was Matthias Moser mit dem sofortigen Rücktritt aus dem Gemeinderat bezweckt. Jacqueline Graber

Im Juli 2018 war Matthias Moser der einzige Mann im Trachselwalder Gemeinderat: Damals gehörten zum fünfköpfigen Gremium Pia Schwab, Vreni Heiniger, Kathrin Scheidegger und Renate Krayenbühl (v.l.). Foto: Olaf Nörrenberg

«Gemeinderat Matthias Moser tritt per sofort zurück», so der Titel einer Medienmitteilung, die der Trachselwalder Gemeinderat am Donnerstag verschickte. «Ich bin schon seit zwei Wochen nicht mehr im Amt», sagt Moser auf Anfrage. Er habe seinen Rücktritt bereits am 16. Juli eingereicht.