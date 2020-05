Stadt Bern – McDonald’s eröffnet Filiale am Waisenhausplatz Am Waisenhausplatz – dort, wo bis letztes Jahr die Ernst Dick AG Herrenmode verkaufte – soll eine neue McDonald’s-Filiale entstehen. Jene an der Neuengasse wird geschlossen. Michael Bucher

Big Mac und Pommes wird es künftig auch am Waisenhausplatz geben. Foto: Urs Baumann

Die Stadt Bern erhält eine neue McDonald’s-Filiale. Die Fast-Food-Kette will ins Eckhaus Waisenhausplatz/Aarbergergasse einziehen, wie eine Baupublikation von heute Mittwoch zeigt. Dort also, wo einst die Ernst Dick AG Herrenmode verkaufte. Nach 118 Jahren Geschäftstätigkeit in Bern musste das Familienunternehmen letztes Jahr den Bettel hinschmeissen, weil die Umsätze arg zurückgegangen waren.