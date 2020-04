Amoklauf in Nova Scotia – Blutbad mit mehr als zehn Toten erschüttert Kanada In einer Kleinstadt in Nova Scotia hat ein Mann mehrere Menschen getötet, darunter auch eine Polizistin.

Die Tat ereignete sich in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia REUTERS

In Kanada hat ein Mann Medienberichten zufolge während eines Amoklaufs mindestens zehn Menschen erschossen, darunter auch eine Polizistin. Der Sender CTV berichtete am Sonntag, nach dem Vorfall habe die Polizei den Tatverdächtigen an einer Tankstelle erschossen.

Zuvor hatte sich eine stundenlange Verfolgungsjagd abgespielt. Schon in der Nacht zum Sonntag hatte die Royal Canadian Mounted Police Berichte über einen bewaffneten Angreifer erhalten. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzuschliessen.

Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, sagte der Beamte Chris Leather. Der mutmassliche Täter sei ein 51-jähriger Mann.

Die Tat ereignete sich in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sprach von einer «schrecklichen Situation».

Amokläufe sind in Kanada aufgrund strikterer Waffengesetze seltener als etwa in den USA.

Ein Bewohner gedenkt der Opfer des Amoklaufs. REUTERS

( anf/reuters )