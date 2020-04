Die Corona-Kolumne – Mein erstes Mal Lockdown Leben, lieben und leiden im Ausnahmezustand. Valerio Moser

Das erste Mal … Also nicht dieses erste Mal, nein, erste Male an sich: Das erste Mal Fahrrad fahren, ohne umzufallen, der erste Schultag, der erste Kuss und dann doch dieses erste Mal … Das erste Mal macht sich immer so wichtig, dabei ist das letzte Mal oft bemerkenswerter. Meist passiert es unbemerkt und plötzlich, plötzlich realisierst du, wie lange es her ist, dass du zum letzten Mal Soft Ice gegessen hast, Panini-Aufkleber kauftest oder im Schwimmbad vom Sprungturm gehüpft bist. Ja, letzte Male schleichen sich aus dem Leben, ohne überhaupt Tschüss zu sagen.