Mein Problem mit Gratis-Kitas

In Deutschland gibt es aber noch eine andere «Errungenschaft»: Das Betreuungsgeld. Diese finanzielle Entschädigung steht Eltern zu, wenn sie ihr Kleinkind nicht staatlich gefördert betreuen lassen. Man erhält also Geld dafür, das Kind selber zu betreuen. Wir selber haben dem Staat einen Batzen Betreuungsgeld abgeknöpft, als wir noch in Deutschland wohnten. Das Betreuungsgeld ist in familienpolitisch progressiven Kreisen als «Herdprämie» verpönt. Es sorge dafür, dass Frauen mit ihren Kindern zu Hause bleiben und im Beruf den Anschluss verpassen.

Eine Familienpolitik, die auf Mütter abzielt

Es herrscht also die Meinung, dass sich mit familienexterner Betreuung die Berufstätigkeit der Mütter steuern lässt. Ich zweifle keinen Moment daran, dass statistische Daten diesen Zusammenhang stützen:

Leichter Zugang zu externer Betreuung = mehr Frauen arbeiten; machen Karriere

Anreize für Betreuung zu Hause = Frauen arbeiten weniger; geben ihre Karriere auf

Das Pensum der Väter bleibt dabei weitgehend unverändert. Das ist es, was mich stört.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich bin durchaus für bezahlbare oder meinetwegen gar kostenlose Kitas mit guter Verfügbarkeit und flexiblen Angeboten. Es gibt viele Familien, denen das helfen würde, ihr Wunschmodell besser zu leben.

Gleichzeitig schaffen kostenlose Kitas aber eine Norm. Einerseits durch die finanziellen Anreize selber, andererseits durch die gesellschaftliche Erwartung, die mit einem derart selbstverständlichen Betreuungsangebot einhergeht: «Eltern, seid möglichst voll berufstätig! Verfolgt eure Karrieren, für die ihr ein hohes Arbeitspensum braucht!»

Familienglück mit Teilzeitkarriere

Nicht wenige Eltern würden durch Gratis-Kitas dazu verleitet, mehr zu arbeiten, als sie eigentlich möchten. Dabei wäre es doch schön, wenn Väter mehr Kinderbetreuung übernähmen. Aus drei Gründen:

Um den Müttern ein Berufsleben zu ermöglichen – auch ohne Fremdbetreuung. Damit sie auf den Geschmack dieser erfüllenden Aufgabe kommen, sich über das Einkommen hinaus um die eigene Familie zu kümmern. Für eine bessere Work-Life-Balance und mehr Lebensqualität.

Eine Familienpolitik, die nebst wirtschaftlicher Prosperität auch Lebensqualität zum Ziel hat, müsste Teilzeitarbeit fördern. Damit Papi* reduzieren kann und Mami auch ohne Vollzeitjob berufliche Perspektiven erhält, braucht es ein breites Angebot an interessanten Teilzeitstellen. Teilzeitstellen für den Berufseinstieg. Teilzeitstellen, in denen man sich weiterentwickeln kann. Expertenstellen. Führungspositionen.

Hier ist die Wirtschaft gefragt. Aber auch die Politik kann und soll Rahmenbedingungen schaffen. Zum Beispiel mit einem gesetzlichen Recht auf Reduktion des Arbeitspensums nach Ablauf der Elternzeit. (See what I did there?). Es braucht ausserdem eine bessere Altersvorsorge für Teilzeitarbeitende und Anreize für Unternehmen, die Teilzeit ermöglichen. Meinetwegen gerne in Form von Steuerabzügen, wenn das die Sache beschleunigt.

*Mami und Papi sind hier plakativ dargestellt. Es gibt selbstverständlich viele andere Realitäten: Familien, die längst eine vom Üblichen abweichende Aufteilung leben. Solche, in denen die Mutter gerne reduzieren und der Vater wieder mehr arbeiten möchte. Und natürlich auch Alleinerziehende, Familien mit mehreren Vätern oder Müttern sowie nichtbinäre Eltern.

Der Beitrag Mein Problem mit Gratis-Kitas erschien zuerst auf Mamablog.