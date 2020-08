Bekannt als «Der Schläger» – Mexikanische Behörden nehmen berüchtigten Drogenboss fest Bei einer Razzia ging der Polizei der meistgesuchten Drogenbosse Mexikos ins Netz. Das Kartell von «El Marro» ist für den Diebstahl grosser Mengen von Erdöl berüchtigt.

Als Beweis für den Erfolg: «El Marro» steht für ein Foto zwischen schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Foto: Twitter

Fahndungserfolg für die mexikanischen Sicherheitsbehörden: Ihnen ging mit Jose Antonio Yepez einer der meistgesuchten Drogenbosse ins Netz. Der auch als «El Marro» («Der Schläger») bekannte Chef des Kartells Santa Rosa de Lima sei festgenommen worden, gab die Generalstaatsanwaltschaft des zentral gelegenen Bundesstaats Guanajuato am Sonntagmorgen bekannt. Yepez wird für den Anstieg der Kriminalität in Guanajuato verantwortlich gemacht, das sich zu einem Brennpunkt der Bandengewalt entwickelt hat. Sein Kartell ist auch für den Diebstahl grosser Mengen von Erdöl von der staatlichen Ölgesellschaft Pemex berüchtigt.

Die Sicherheitskräfte nahmen neben Yepez noch fünf weitere Personen fest. Zudem konnte eine entführte Geschäftsfrau aus den Fängen des Drogenkartells befreit werden. Bei der Razzia wurde auch ein «Arsenal» an Waffen sichergestellt.

Erst im Juni hatte die Polizei die Mutter von Yepez verhaftet. Dieser drohte danach in einem über soziale Medien verbreiteten Video sowohl der Regierung als auch rivalisierenden Drogenbanden. «Ich werde ein Stein in deinem Schuh sein. Ich werde explodieren, du wirst schon sehen», sagte Yepez, der sich ein Gewehr über die Schulter gehängt hatte. Er hat sich mit dem konkurrierenden Kartell Jalisco New Generation, einer der mächtigsten und gewalttätigsten Gruppen des Landes, einen blutigen Kampf um die kriminelle Kontrolle des Bundesstaates geliefert.

( Reuters /aru )