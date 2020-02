Mensa der Gewerbeschule – Migros fährt den Betrieb schon jetzt herunter Im Sommer zieht sich die Migros Zürich aus dem Mensabetrieb der Berner Gewerbeschule zurück. Bereits jetzt reduziert sie die Öffnungszeiten der Kantine. Michael Bucher

Die Mensa der Gewerbeschule in der Lorraine ist bei den Schülerinnen und Schülern nicht sonderlich beliebt. Foto: Urs Baumann

«Ich bin sehr enttäuscht von euch.» Den Twitter-Eintrag abgesetzt hat ein Mann, der bei der Mensa der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern (Gibb) vor verschlossenen Türen stand. «Ihr legt die Öffnungszeiten so an, dass sie keinem etwas bringen», schreibt er weiter. Der Mann besuchte offensichtlich einen Weiterbildungskurs. Sein Groll richtet sich gegen die Migros Zürich. Sie ist es, welche die Mensa an der Lorrainestrasse betreibt – allerdings nur noch bis zum Sommer, wie diese Zeitung Anfang Jahr publik machte. Zu defizitär ist das Geschäft. Die Gewerbeschülerinnen und -schüler verpflegen sich offenbar lieber auswärts.