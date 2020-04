Absurde Idee – Mit 7000 Garten-Längen schafft er einen Marathon Seinen 32. Geburtstag konnte der frühere britische Speerwerfer James Campbell sowieso nicht richtig feiern – also quälte er sich für einen guten Zweck. dpa/te

Der Speerwerfer hatte eine absurde Idee. (Video: Tamedia)

Sein Garten ist nur etwas mehr als sechs Meter lang. Das hinderte James Campbell trotzdem nicht daran, genau dort einen Marathon zu laufen. Ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag, dem 1. April. Der frühere britische Speerwerfer sammelte während und nach dieser ungewöhnlichen Aktion Spenden für den britischen Gesundheitsdienst NHS.

Bis Donnerstag-Nachmittag kamen dabei über 26'300 Pfund (mehr als 31'000 Franken) für den Kampf gegen Covid-19 zusammen. Campbell hat sein angestrebtes Ziel von 26'200 Pfund damit bereits übertroffen – die Zahl ist an die Länge eines Marathons angelegt: 26,2 Meilen oder die bei uns bekannteren 42.195 Kilometer.

Geschafft: Campbells inoffizieller Beweis auf Twitter.

Um die Strecke zu absolvieren musste Campbell rund 7000 Garten-Längen oder 3500 Runden laufen. Die Distanz mass er mit einer Sportuhr. Und so lief der Mann, der den Speer einst über 80 Meter weit warf, gut fünf Stunden lang auf seiner Terrasse und der kleinen Rasenfläche hin und her.

Im Livestream liess er sich von Zuschauern anfeuern, Nachbarn schauten rüber, gegen das Ende fotografierte und filmte ihn gar noch eine Foto-Agentur. Online schaute auch Prominenz zu: Der frühere englische Fussball-Weltmeister Sir Geoff Hurst, Schütze des weltbekannten Wembley-Tores im WM-Final 1966, verfolgte den Marathon.

Mit Blick auf die Uhr in Richtung Ziel: James Campbell im eigenen Garten. (Bild: Jacob King - pa Images) Der Garten ist nur gut 6 Meter lang. (Bild: Jacob King - pa Images) Genug Verpflegung für über 42 Kilometer hatte Campbell auf Lager. (Bild: Jacob King - pa Images) Die Foto-Agentur schaute durch den Zaun. (Bild: Jacob King - pa Images) Klebeband am Boden markierte die Wendepunkte. (Bild: Jacob King - pa Images) 1 / 5

Campbell, der sich wegen der Coronavirus-Pandemie zuhause in Isolation befindet, hatte am Montag bei Twitter angekündigt, er werde einen Marathon in seinem kleinen Garten laufen, wenn sein Beitrag online 10'000 Mal geteilt wird. Diese Schwelle übertraf die Community mit Leichtigkeit und Campbell hielt sein Versprechen.

«Die Resonanz haut mich um, und ich kann euch nicht genug danken», schrieb Campbell nach dem Lauf auf Twitter. «Ich kann nicht glauben, wie viel Geld zusammengekommen ist. (...) Bitte spendet weiter für den NHS.» Campbells Garten-Marathon kann man sich auch jetzt noch anschauen. Den Stream veröffentlichte der 32-Jährige auf Youtube.