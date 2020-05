Minigolf & Co. – Diese Freizeiteinrichtungen gehen am Montag wieder auf Abwechslung naht: Verschiedenste sportliche Freizeitaktivitäten werden wieder möglich. Bis zur Eröffnung der Anlagen waren jedoch Nerven gefragt, Hans Ulrich Schaad , Annic Berset

Auch in der Kletterhalle Magnet in Niederwangen wird es heissen: Abstand halten. Foto: Urs Baumann

Joggen, Velo fahren, Gymnastik oder wandern. Die Auswahl an sportlichen Aktivitäten hielt sich in den letzten Wochen wegen des Corona-Lockdown in engen Grenzen. Ab dem nächsten Montag ist die Menükarte wieder länger. Nicht nur der organisierte Vereinssport feiert ein Comeback. Auch Kletterhallen oder Minigolfanlagen dürfen wieder öffnen. Wobei gerade die Betreiber der Minigolfanlagen in Sachen Saisonstart ein Wechselbad der Gefühle hinter sich haben.